Quito reactiva el Pico y placa desde este lunes 8 de diciembre de 2025. La ciudad mantiene la regulación para autos y motocicletas que circulan dentro del Distrito Metropolitano. Las autoridades municipales señalan que esta medida organiza la movilidad diaria y reduce la congestión en los horarios de mayor tráfico.

El Municipio sostiene que la restricción alivia la carga en las principales avenidas. De esta manera, permite desplazamientos más ágiles durante la jornada laboral y sostiene un flujo estable de vehículos. La ciudad no aplica el Pico y placa durante los fines de semana ni en feriados, porque el tránsito disminuye y las vías reciben menos presión.

Vehículos exentos y horarios de restricción del Pico y placa en Quito

El reglamento incluye varios grupos de vehículos que circulan sin limitación. Los autos de personas adultas mayores, de conductores con discapacidad, las unidades oficiales y los vehículos eléctricos transitan durante todo el día. Estos grupos no siguen los horarios de restricción y cruzan el Distrito con normalidad.

La normativa funciona con el último número de la placa. Este lunes 8 de diciembre, la restricción recae sobre autos y motocicletas con placas terminadas en 1 y 2. El Municipio mantiene las franjas habituales: de 06:00 a 09:30 y de 16:00 a 20:00. Las autoridades piden a los conductores respetar estos horarios para evitar embotellamientos y sostener un tránsito fluido. También ejecutan operativos de control en varias zonas de la ciudad para verificar el cumplimiento.

Multas y límites geográficos del Pico y placa

El conductor que no acata la medida recibe una sanción económica. La primera infracción equivale al 15% del Salario Básico Unificado (SBU), es decir, 69 dólares. La segunda infracción sube al 25% del SBU y alcanza 115 dólares. La tercera falta llega al 50% del salario y representa 230 dólares.

El Pico y placa rige en todo el Distrito Metropolitano. En el norte, la restricción inicia en la avenida de Los Narcisos, junto a la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita. Desde ese punto, avanza hasta la avenida Morán Valverde, en el sur. En el corredor oriental, la medida cubre la avenida Simón Bolívar desde los intercambiadores de La Granados hasta Carapungo. Hacia el oeste, el límite sigue por la avenida Mariscal Sucre hasta la intersección con la avenida Manuel Córdova Galarza, a la altura del redondel de El Condado.

Con este perímetro, el Municipio sostiene un control amplio del tránsito y refuerza su objetivo de mejorar la movilidad en la capital.

🚨 #AMTInforma | ¡Ponte pilas!



💁 Recuerda, hoy lunes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



🚘 Con cultura vial

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/eVTkbrm0SI — AMTQuito (@AMT_Quito) September 15, 2025

