Horarios del Pico y placa en Quito este martes 25 de noviembre de 2025

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El Municipio de Quito sostiene la medida de Pico y Placa de lunes a viernes para ordenar la movilidad y reducir la congestión en horas de alta demanda. Este martes, 2 de diciembre de 2025, la restricción recae sobre los vehículos cuyas placas terminan en 3 y 4. Sus propietarios deben ajustar sus recorridos y cumplir los horarios establecidos para evitar sanciones.

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Las autoridades municipales remarcan que esta organización semanal busca agilizar los desplazamientos en la capital. Insisten en que respetar la medida contribuye a un tránsito más seguro, disminuye la presión en las vías y facilita una circulación más fluida a lo largo de la ciudad.

Organización semanal y aplicación diaria

El sistema de Pico y Placa funciona con una distribución que depende del último dígito de la placa. Los lunes circulan todos los vehículos, excepto los que terminan en 1 y 2. El martes la ciudad restringe a los autos con terminación 3 y 4. El miércoles se aplica a los números 5 y 6. El jueves quedan fuera los vehículos con 7 y 8. El viernes la regla alcanza a quienes tienen placas que finalizan en 9 y 0.

En este martes, los propietarios de autos con placas 3 y 4 deben mantener sus vehículos fuera de las vías en los horarios vigentes. La programación se repite cada semana, por lo que los conductores deben planificar con anticipación su agenda diaria. Si organizan sus desplazamientos, evitan multas y apoyan un tránsito más ordenado en la ciudad.

Documentos obligatorios y pasos para la renovación

Para circular, los conductores deben llevar la licencia y la matrícula al día. Cuando alguno de estos documentos caduca, el usuario debe iniciar la renovación en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El trámite empieza en el portal institucional, donde genera la orden de pago, cancela el valor correspondiente -en línea o en puntos autorizados- y agenda un turno. Luego debe presentarse en la agencia elegida al menos 15 minutos antes de la cita.

En la oficina, el usuario entrega el turno impreso, rinde la prueba teórica y espera la emisión de la nueva licencia. Mientras la ANT procesa el documento, puede circular con el comprobante del turno, que sirve como respaldo en los controles de tránsito.

Tanto el Municipio de Quito como la ANT recuerdan que cumplir las normas viales protege a los conductores y mejora la movilidad en toda la ciudad.

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💁 Recuerda, hoy lunes, la medida “Pico y Placa” se mantiene con normalidad.



Respeta las normas de tránsito y evita sanciones.



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