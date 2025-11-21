El Municipio de Quito mantiene el Pico y placa como una de sus principales acciones para reducir la congestión vehicular en la ciudad. La administración aplica esta medida de lunes a viernes en todo el Distrito Metropolitano y la suspende durante los fines de semana y feriados. Con esta política, las autoridades buscan agilizar el flujo en las avenidas más transitadas y disminuir los tiempos de traslado en las horas de mayor tráfico.

La institución también recordó que no todos los conductores están sujetos a la restricción. Las personas con discapacidad y los adultos mayores pueden circular sin limitaciones en cualquier momento. Sus vehículos permanecen exentos de forma permanente y no requieren un trámite adicional para validar esta condición durante los días laborales.

Horarios y aplicación en la ciudad

El Pico y placa opera en dos horarios fijos en los días hábiles. La restricción inicia en la mañana, entre las 06:00 y las 09:30. Luego se reactiva en la tarde, desde las 16:00 hasta las 20:00. Durante los fines de semana y feriados, la circulación queda abierta para todos los automotores sin excepción.

La medida surgió como respuesta al crecimiento urbano y al aumento constante del parque automotor en Quito. La ciudad adoptó esta regulación siguiendo ejemplos de otras urbes del mundo que utilizan políticas similares para controlar la congestión y mejorar la movilidad. Con el paso del tiempo, el Municipio mantuvo el Pico y placa como parte de sus esfuerzos para optimizar la circulación en las vías más utilizadas.

Sanciones y disposiciones vigentes

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sanciona a quienes incumplen la restricción durante los días laborables. La primera infracción equivale al 15% del Salario Básico Unificado (SBU), lo que representa 69 dólares. Si el conductor reincide, la multa sube al 25% del salario, es decir, 115 dólares. En una tercera falta, el valor llega al 50% del SBU, equivalente a 230 dólares.

La AMT también mantiene la disposición sobre los vehículos que permanecen más de tres años en los Centros de Retención Vehicular (CRV). Cuando se cumple ese plazo, la entidad declara el automotor en abandono y realiza su chatarrización. Por esta razón, las autoridades insisten en que los propietarios completen los trámites de liberación y retiro antes de que venza el tiempo establecido.

