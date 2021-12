Horarios, dígitos: Así será el Pico y placa desde el 20 de diciembre

Redacción Elcomercio.com

Las fiestas navideñas se celebrarán en la cuarta semana desde este lunes 20 al domingo 26 de diciembre del 2021.

El Municipio de Quito recordó que en la capital rige la medida de restricción vehicular Pico y placa, que prohíbe la circulación de los automotores un día a la semana en dos franjas horarias.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dijo que para esta semana el esquema de restricción se mantiene de la siguiente manera:

No circulan las placas:

Lunes 20 de diciembre: 1 y 2.

Martes 21 de diciembre: 3 y 4.

Miércoles 22 de diciembre: 5 y 6.

Jueves 23 de diciembre: 7 y 8.

Viernes 24 de diciembre: Feriado de Navidad, no hay restricción.

Sábado 25 de diciembre: No se aplica la restricción

Domingo 26 de diciembre: No aplica el Pico y placa.

Horario

El Pico y placa se iniciará desde las 06:00 hasta las 09:30 en la mañana y en la tarde desde las 16:00 hasta las 21:00.

Antes de las 06:00 y después de las 21:00 todos los vehículos pueden circular en Quito, pues no rige la restricción.

Límites

Sur: Avenida Morán Valverde (vía sin restricción).

Norte: Comprende hasta la calle de los Narcisos (vía sin restricción de circulación) intersección con la avenida Córdova Galarza (redondel sector Escuela Superior de Policía) que luego pasa a unirse con la av. Simón Bolívar (redondel

Villorita).

Este: Toda la avenida Simón Bolívar (vía sin restricción de circulación).

Oeste: Tiene restricción toda la avenida Mariscal Sucre, hasta unirse con la av. Córdova Galarza (vía sin restricción) hasta la calle de los Narcisos.

Las sanciones del Pico y placa

Las personas que infringen el Pico y placa son multadas en Quito. En caso de irrespetar la medida, los agentes de tránsito sancionarán a los conductores, según el número de reincidencias en la falta.

La primera vez deberá pagar una multa de USD 60 (15% del salario básico unificado –SBU-), si reincide tendrá que cancelar USD 100 (25% del SBU) y si incumple por tercera ocasión la sanción es de USD 200 (50% del SBU). En todos los casos, los automotores serán trasladados a los Centros de Retención Vehicular de la AMT.

Horarios de estacionamientos de borde

Los estacionamientos de borde son espacios en donde los conductores pueden dejar sus vehículos antes de ingresar al sector límite del Pico y placa. Este servicio es gratuito.

Los parqueaderos son Cuscungo, sur; El Condado, norte, y Zámbiza, nororiente.

Los lugares estarán abiertos de lunes a viernes, de 04:00 a 22:00. El único requisito para hacer uso del servicio es que la placa del automotor coincida con la restricción vehicular.