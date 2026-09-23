Un hombre fue aprehendido tras dañar una máquina de cobro del Trolebús en Quito

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Un hombre fue aprehendido tras supuestamente golpear y trizar la pantalla de una máquina de cobro en la parada Alameda del Trolebús, en Quito. El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 del martes 22 de septiembre de 2026, en el acceso del sentido sur-norte.

Según el reporte de la Empresa de Pasajeros, un agente de seguridad le impidió ingresar porque se encontraba en estado etílico. Ante esa restricción, el usuario habría reaccionado de forma agresiva y golpeado con el puño la pantalla de uno de los validadores de acceso.

El presunto responsable fue ubicado en La Marín

El hombre se retiró de la parada después del incidente. Posteriormente, fue ubicado en la estación Playón de La Marín, donde se coordinó con la Policía Nacional su aprehensión y el procedimiento correspondiente ante la Fiscalía.

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❌ La noche del martes 22 de septiembre, se registró un incidente en la parada Alameda del Trolebús, donde un ciudadano en estado etílico ocasionó daños en la pantalla de uno de los validadores (máquina de cobro).



🚓 El… pic.twitter.com/1mJ3UQUwic — Empresa de Pasajeros Quito (@PasajerosQuito) September 23, 2026

La Empresa de Pasajeros señaló que el hecho fue verificado mediante las cámaras de videovigilancia de su Centro de Control.

La empresa anunció acciones legales

La operadora del transporte municipal anunció que iniciará acciones legales por los daños al equipo de cobro.

La información difundida no precisa el costo de reparación del validador ni detalla si el incidente afectó el ingreso de pasajeros en la parada Alameda.

Usuario habría golpeado un validador del Trolebús; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió en la parada Alameda del Trolebús? Un hombre fue aprehendido después de presuntamente golpear y trizar la pantalla de un validador de acceso en la parada Alameda.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 del martes 22 de septiembre de 2026, en el sentido sur-norte. ❓¿Por qué el usuario habría dañado la máquina de cobro? Según la Empresa de Pasajeros, un agente de seguridad le impidió ingresar porque se encontraba en estado etílico.

Ante esa restricción, el hombre habría reaccionado de forma agresiva y golpeado con el puño la pantalla del validador. ❓¿Dónde fue ubicado el presunto responsable? El hombre fue localizado posteriormente en la estación Playón de La Marín.

En ese punto se coordinó con la Policía Nacional su aprehensión y el procedimiento correspondiente ante la Fiscalía. ❓¿Cómo se verificó lo ocurrido en la parada Alameda? La Empresa de Pasajeros señaló que el hecho fue revisado mediante las cámaras de videovigilancia de su Centro de Control.

Ese material permitió verificar el incidente registrado en el acceso de la parada. ❓¿Qué acciones tomará la Empresa de Pasajeros? La operadora anunció que iniciará acciones legales por los daños ocasionados al equipo de cobro.

La información difundida no precisa el costo de reparación del validador ni si el incidente afectó el ingreso de pasajeros.

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