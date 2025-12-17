La mañana de este miércoles 17 de diciembre, la normalidad en la operación del Metro de Quito se vio afectada por un incidente de “fauna urbana”, así lo difundió el Metro en un comunicado.

La razón de la paralización en el Metro

Aglomeración en las estaciones y retrasos en la circulación de los trenes fueron la consecuencia de una persecución entre un perro y un gato.

Los animales habrían entrado al túnel y fueron detectados cerca de la estación de San Francisco y llegaron hasta la línea férrea. Al detectarlos, el personal detuvo la marcha de los trenes para proteger su vida y contactó al equipo de la Unidad de Bienestar Animal (UBA).

Corrieron a través de los túneles con varias personas tratando de hallarlos para rescatarlos. Mientras tanto, en las estaciones se activó un protocolo para gestionar la aglomeración y el retraso.

Finalmente, el gato salió por el túnel y llegó al área de Talleres y cocheras, en donde fue rescatado y puesto a salvo. El felino fue puesto a buen recaudo y además fue acogido por la empresa constructora de los trenes CAF, quien se encargará en adelante de su cuidado y le brindará un nuevo hogar.

En cuanto al perro, la UBA lo localizó en una zona restringida, pero segura, detalló el Metro. “Su rescate continuará fuera del horario de operaciones comerciales para garantizar su bienestar, añadió la entidad.

En este incidente, el Metro de Quito lamentó los retrasos; sin embargo, la vida en todas sus formas siempre será la prioridad, así como la seguridad de los usuarios.

Una vez controlada la situación, el Metro volvió a operar.

El Metro registró retrasos y aglomeración temporal

Mediante un comunicado, el Metro de Quito dio a conocer que los retrasos se produjeron debido a la “presencia de fauna urbana en la vía”.

Además, señaló que “con el fin de cuidar su vida, se registran retrasos en toda la línea”. La Empresa no especificó qué clase de fauna urbana invadió la línea del Metro, pero explicó a El Comercio que un animal ingresó a una de las estaciones. La empresa busca rescatar al animalito sin que sufra ningún daño a causa de la operación de los trenes.

Sin embargo, expresó que los equipos se encuentran trabajando para normalizar el servicio lo más pronto posible y agradeció la comprensión de los usuarios.

