El Metro de Quito informó este miércoles 17 de diciembre sobre un retraso en la línea de trenes que ha causado aglomeración en las estaciones.

Retrasos en el Metro de Quito

En redes sociales, usuarios del Metro de Quito reportaron aglomeraciones en las estaciones debido al retraso de los trenes. En uno de los reportes se señala que el tren llegó con 15 minutos de retraso a la estación de destino y que había “una fila enorme” para ingresar a la estación de La Magdalena.

En otro comentario, una usuaria presentó una queja al Municipio de Quito debido a que el intervalo de llegada de los trenes varía hasta 9 minutos y se quejó de que no se informa si existen daños o inconvenientes que afecten la operación. Además, comentó que este miércoles, el tren se quedó 20 minutos atorado en la estación de La Magdalena.

El Metro busca rescatar al animalito ‘visitante’

Mediante un comunicado, el Metro de Quito dio a conocer que los retrasos se produjeron debido a la “presencia de fauna urbana en la vía”.

Además, señaló que “con el fin de cuidar su vida, se registran retrasos en toda la línea”. La Empresa no especificó qué clase de fauna urbana invadió la línea del Metro, pero explicó a El Comercio que un animal ingresó a una de las estaciones. La empresa busca rescatar al animalito sin que sufra ningún daño a causa de la operación de los trenes.

Sin embargo, expresó que los equipos se encuentran trabajando para normalizar el servicio lo más pronto posible y agradeció la comprensión de los usuarios.

📌 Comunicado Operativo



Por presencia de fauna urbana en la vía, y con el fin de cuidar su vida, se registran retrasos en toda la línea.



Nuestros equipos ya trabajan para normalizar el servicio lo antes posible.



Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/PNjqUBAyaj — Metro de Quito (@MetrodeQuito) December 17, 2025

Dos años de operación del Metro de Quito

El Metro cumplió dos años con 116 millones de viajes acumulados en 731 días el 1 de diciembre de 2025.

En ese periodo los trenes sumaron más de 12 300 horas de movimiento. La administración municipal estima un ahorro económico superior a 185 millones de dólares por reducción de tiempos de traslado.

Durante el segundo año de funcionamiento, el sistema completó 57,7 millones de viajes, un aumento de 8 % respecto a su primer año.

