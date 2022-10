Una estudiante fallece atropellada frente a Universidad Central en Quito

Los restos de la estudiante fallecida yacían frente al bus, detenido en el sector de la Universidad Central, norte de Quito. Foto: Cortesía

Una estudiante falleció atropellada por un bus de servicio urbano en la avenida América, en el sector de la Universidad Central del Ecuador, norte de Quito. El mortal incidente se registró aproximadamente a las 10:30 de este miércoles 19 de octubre de 2022.

El deceso se produjo cuando, al parecer, la joven circulaba por una vía frente a la Facultad de Ciencias Administrativas, cerca de la plaza Indoamérica. Supuestamente, la estudiante falleció atropellada por la unidad que salía de la av. América, en dirección occidente- oriente.

Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegaron al lugar y cubrieron los restos de la estudiante fallecida. De acuerdo con versiones de personas en el lugar, la víctima asistía a otro centro académico.

El bus de servicio urbano circulaba en sentido occidente- oriente, cuando se produjo el siniestro mortal. Foto: Cortesía

Personas que presenciaron el siniestro de tránsito refirieron que la víctima habría estado junto a otros jóvenes, quienes serían sus compañeros. La unidad quedó detenida en la curva de la vía. Se desconocen las causas del incidente en el que la estudiante falleció atropellada. Tampoco se informó sobre el conductor de la unidad.

La muerte de la joven estudiante dejó consternadas a las personas en el sector de la Universidad Central. Foto: Cortesía

El caso de la muerte de la estudiante es el segundo que se registra en Quito por atropellamientos ocurridos este 19 de octubre. Un incidente similar se dio en la avenida Simón Bolívar, en el sector de Monjas. Cerca de las 07:30 un hombre perdió la vida, luego de ser impactado por un vehículo.

Hasta pasadas las 14:54, las autoridades no informaban sobre identidades de ambas víctimas o las causas de los siniestros viales.

Estas son las cifras de siniestros en Quito

Según la AMT, de enero a junio de 2022 hubo 130 fallecidos por siniestros en las vías en todo tipo de vehículos; de ellos, 55 iban en moto. Esto representa el 42% del total de personas que perdieron la vida en siniestros viales.

La entidad que regula el tránsito en la capital considera que parte del problema se debe a que se incumplen las leyes viales.

En lo que va del 2022 se han emitido 1 449 citaciones a conductores de moto que circulaban por sitios no permitidos, como por la vereda o por la ciclovía. Es común verlos rebasando por el carril derecho, haciendo giros en U por lugares no permitidos, o adelantando autos mientras están detenidos por el semáforo en rojo. Todo eso no se debe hacer.

La entidad también ha emitido multas por no portar placas. Se ha citado a 1 293 conductores por este motivo. Otros 1 194 han recibido sanciones por invadir el carril exclusivo, destinado al transporte público municipal.

