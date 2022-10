Congestión vehicular por carro dañado en el Túnel San Juan, en Quito

Un auto averiado provocó congestión vehicular en uno de los túneles , en Quito. Foto: Cortesía AMT

Redacción Elcomercio.com

Un carro dañado dentro del Túnel San Juan, en sentido sur - norte, provocó congestión vehicular en la mañana de este miércoles 19 de octubre de 2022.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mencionó que el automotor afectado se encuentra sobre avenida Mariscal Sucre.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución, mantener las distancias y en lo posible buscar vías alternas.

Estas son las cifras de siniestros en Quito

Según la AMT, de enero a junio de 2022 hubo 130 fallecidos por siniestros en las vías en todo tipo de vehículos; de ellos, 55 iban en moto. Esto representa el 42% del total de personas que perdieron la vida en siniestros viales.

Una parte del problema –dice- se debe a que los conductores no cumplen las leyes de tránsito. En lo que va del 2022 se han emitido 1 449 citaciones a conductores de moto que circulaban por sitios no permitidos, como por la vereda o por la ciclovía. Es común verlos rebasando por el carril derecho, haciendo giros en U por lugares no permitidos, o adelantando autos mientras están detenidos por el semáforo en rojo. Todo eso no se debe hacer.

La entidad también ha emitido multas por no portar placas. Se ha citado a 1 293 conductores por este motivo. Otros 1 194 han recibido sanciones por invadir el carril exclusivo, destinado al transporte público municipal.

Más noticias de Ecuador en:

Visita nuestros portales: