Estación El Labrador del Metro reabrirá el lunes tras inundación

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

La Empresa Metropolitana Metro de Quito informó que la estación El Labrador permanecerá cerrada este domingo 4 de octubre de 2026, tras la acumulación de agua en el primer subsuelo por la fuerte lluvia registrada en la ciudad.

Más de 30 funcionarios municipales, junto con personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, agentes metropolitanos y trabajadores de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), realizan labores para evacuar el líquido.

Reapertura programada

La entidad señaló que el ingreso a la estación, ubicada en la avenida Amazonas e Isaac Albéniz, se habilitará nuevamente desde las 05:30 del lunes 5 de octubre. Mientras tanto, el servicio de transporte se presta únicamente entre Quitumbe (sur) y la parada Jipijapa (norte).

La estación de El Labrador del Metro de Quito se inundó este 4 de octubre de 2026, por las fuertes lluvias. Foto: Cortesía

Operativos de limpieza

Para remover el agua acumulada, la Epmaps trasladó un hidrosuccionador y otros equipos de limpieza a la estación, situada en el extremo norte de la primera línea del metro. Según el Municipio, los sistemas de telecomunicaciones, señalización ferroviaria, energización y trenes no registraron afectaciones.

📌COMUNICADO – ACTUALIZACIÓN https://t.co/FITOBDYCu9 — Metro de Quito (@MetrodeQuito) October 4, 2026

Emergencias en la ciudad

La emergencia en el Metro se produjo en medio de un aguacero que también provocó inundaciones en los pasos deprimidos de las avenidas 10 de Agosto, de la Prensa, Amazonas y Mariscal Sucre.

La acumulación de agua dejó atrapado a un bus de transporte público con pasajeros en el sector de La Planada, cerca de El Condado, y anegó a dos vehículos. Además, se informó sobre el colapso de estructuras en un centro comercial en El Bosque y en una iglesia en el sector Quito Norte.

Los bomberos recomendaron a la ciudadanía circular con precaución y confirmaron que no se reportaron personas afectadas.

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