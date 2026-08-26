Detienen a sospechoso por quema a cielo abierto en Quito

Dos emergencias relacionadas con fuego y una quema a cielo abierto movilizaron a los equipos de socorro y seguridad del Cuerpo de Bomberos de Quito este miércoles 26 de agosto de 2026.

Los incidentes se registraron en los sectores de Monjas y en las inmediaciones del parque Bicentenario, dejando como resultado la contención de las llamas y la captura de un ciudadano señalado por iniciar el fuego en el suroriente de la ciudad.

Emergencia por quema a cielo abierto en Quito y detención

En el sector de Monjas, el Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó unidades operativas para controlar y sofocar una quema de desechos reportada durante la mañana.

Las maniobras del personal permitieron contener el avance del fuego e impedir que alcanzara áreas colindantes. De manera paralela, se activó el equipo de patrullaje interinstitucional para levantar indicios en el sitio del suceso.

A partir de una denuncia ciudadana y la coordinación interinstitucional, servidores de la Policía Nacional ejecutaron la aprehensión de un ciudadano considerado presunto responsable del fuego. El aprehendido fue puesto a órdenes de la Fiscalía General del Estado para la apertura del respectivo proceso penal.

Alerta por columna de humo en el parque Bicentenario

A las 14:00, los organismos de primera respuesta atendieron un segundo evento generado por la presencia de una columna de humo en el sector del parque Bicentenario, en el norte de la ciuidad.

Personal de bomberos acudió al punto exacto para realizar maniobras de control y extinción del fuego, evitando afectaciones mayores en el área.

Riesgos de propagación en la quema de desechos y vegetación

Las entidades de socorro recordaron que cualquier quema de basura o vegetación seca puede salirse de control con rapidez, representando una amenaza directa para vidas humanas, estructuras habitacionales y el entorno natural.

Por ello, instaron a la ciudadanía a no realizar quemas de desperdicios ni hierba bajo ninguna circunstancia.

Canales de reporte y corresponsabilidad ciudadana

Frente a estas eventualidades, las autoridades metropolitanas enfatizaron en la corresponsabilidad comunitaria en materia de prevención.

En caso de divisar columnas de humo o conatos de fuego en cualquier sector de la ciudad, se solicita a la población notificar de forma inmediata a través del Servicio Integrado de Seguridad 911.

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