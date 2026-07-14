Cucarachas y alimentos en mal estado se detectaron en restaurantes de Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó el viernes 10 de julio una serie de operativos simultáneos en el norte y sur de Quito. En coordinación con la Policía Nacional, Quito Turismo y el Cuerpo de Bomberos de Quito, las autoridades emitieron 30 sanciones por distintas infracciones a la normativa metropolitana.
Los controles permitieron detectar restaurantes en condiciones insalubres, así como establecimientos que utilizaban indebidamente sus licencias de funcionamiento. También se encontraron casos de mal uso del espacio público. La AMC clausuró locales que incumplían las normas sanitarias y carecían de los permisos correspondientes.
Durante las inspecciones, los equipos de control encontraron varias irregularidades en locales dedicados al expendio de alimentos. Entre los principales incumplimientos constaron:
Los inspectores también verificaron que parte del personal no contaba con la capacitación obligatoria para manipular alimentos. Además, se detectaron establecimientos que vendían bebidas alcohólicas sin la autorización correspondiente.
De forma paralela, la AMC intervino a comerciantes autónomos no regularizados que ofrecían alimentos preparados en el espacio público. Durante estos controles, los inspectores revisaron los permisos municipales y el cumplimiento de la normativa vigente. La institución explicó que estas acciones buscan proteger la salud de la ciudadanía y recuperar el uso adecuado del espacio público.
El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, informó que las sanciones para los propietarios de los establecimientos infractores pueden variar entre 1 000 y 5 000 dólares, dependiendo de la gravedad de cada infracción. Chiriboga exhortó a la ciudadanía a verificar que los establecimientos donde consumen alimentos cumplan con las condiciones sanitarias y dispongan de los permisos correspondientes.
La Agencia Metropolitana de Control señaló que mantiene una política permanente de inspecciones en Quito. Según la entidad, durante los primeros cinco meses del año ejecutó más de 5 000 operativos para fortalecer el control del cumplimiento de la normativa municipal.
Estas acciones buscan prevenir riesgos para la salud y la seguridad de la población mediante inspecciones permanentes en diferentes sectores de la ciudad. La AMC reiteró su compromiso con el orden, la seguridad y el bienestar de los habitantes de Quito.
La entidad anunció que continuará desarrollando operativos estratégicos en el norte, sur, centro y los valles del Distrito Metropolitano para verificar el cumplimiento de la normativa municipal y sancionar a quienes incumplan la ley.
🗞️ #BoletínDePrensaAMC | 🚨 #ControlEnQuito— Agencia Metropolitana de Control (@amcquito) July 14, 2026
🚫 Clausuramos establecimientos por insalubridad, falta de permisos y venta irregular de alcohol en todo el DMQ.
✅ 30 sanciones en operativo simultáneo al sur y norte de Quito.
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