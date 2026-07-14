Cucarachas y alimentos en mal estado se detectaron en restaurantes de Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ejecutó el viernes 10 de julio una serie de operativos simultáneos en el norte y sur de Quito. En coordinación con la Policía Nacional, Quito Turismo y el Cuerpo de Bomberos de Quito, las autoridades emitieron 30 sanciones por distintas infracciones a la normativa metropolitana.

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Resultados de los operativos

Los controles permitieron detectar restaurantes en condiciones insalubres, así como establecimientos que utilizaban indebidamente sus licencias de funcionamiento. También se encontraron casos de mal uso del espacio público. La AMC clausuró locales que incumplían las normas sanitarias y carecían de los permisos correspondientes.

Hallazgos durante las inspecciones

Durante las inspecciones, los equipos de control encontraron varias irregularidades en locales dedicados al expendio de alimentos. Entre los principales incumplimientos constaron:

Presencia de plagas, como cucarachas.

Alimentos en mal estado o sin la cadena de frío requerida.

Deficientes condiciones de higiene.

Los inspectores también verificaron que parte del personal no contaba con la capacitación obligatoria para manipular alimentos. Además, se detectaron establecimientos que vendían bebidas alcohólicas sin la autorización correspondiente.

Intervención a comerciantes autónomos

De forma paralela, la AMC intervino a comerciantes autónomos no regularizados que ofrecían alimentos preparados en el espacio público. Durante estos controles, los inspectores revisaron los permisos municipales y el cumplimiento de la normativa vigente. La institución explicó que estas acciones buscan proteger la salud de la ciudadanía y recuperar el uso adecuado del espacio público.

Sanciones y recomendaciones

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, informó que las sanciones para los propietarios de los establecimientos infractores pueden variar entre 1 000 y 5 000 dólares, dependiendo de la gravedad de cada infracción. Chiriboga exhortó a la ciudadanía a verificar que los establecimientos donde consumen alimentos cumplan con las condiciones sanitarias y dispongan de los permisos correspondientes.

Mantenimiento de controles en Quito

La Agencia Metropolitana de Control señaló que mantiene una política permanente de inspecciones en Quito. Según la entidad, durante los primeros cinco meses del año ejecutó más de 5 000 operativos para fortalecer el control del cumplimiento de la normativa municipal.

Objetivos de las acciones

Estas acciones buscan prevenir riesgos para la salud y la seguridad de la población mediante inspecciones permanentes en diferentes sectores de la ciudad. La AMC reiteró su compromiso con el orden, la seguridad y el bienestar de los habitantes de Quito.

Futuras operaciones estratégicas

La entidad anunció que continuará desarrollando operativos estratégicos en el norte, sur, centro y los valles del Distrito Metropolitano para verificar el cumplimiento de la normativa municipal y sancionar a quienes incumplan la ley.