Los controles a los motociclistas se intensifican en Quito; Asomoto denuncia persecución

Los cambios bruscos de carril, la invasión de espacios no permitidos en las vías y el irrespeto a las señales de tránsito provenientes de los conductores de motocicletas no han disminuido en los últimos días en Quito pese a que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre el inicio de un mayor control a este tipo de incumplimientos.

Pamela Villacrés, directora de Seguridad Vial e Ingeniería de Tránsito de la AMT, indicó que se llevan a cabo operativos en puntos estratégicos de la ciudad para aplicar las sanciones respectivas ante el constante incumplimiento de varias normativas de tránsito.

Desde el pasado 1 de julio esta entidad emprendió una nueva jornada de controles sancionatorios luego de cumplirse un mes de la realización de operativos disuasivos, en donde los agentes se encargaron de recordar las normativas a los conductores para evitar futuras infracciones. Sin embargo, los incumplimientos no han mermado.

Según la AMT, en lo que va del 2021 ya se han realizado 212 operativos en diferentes puntos de la ciudad donde se han revisado 8 532 motocicletas y se han emitido 2 786 sanciones de diferentes tipos. Solo de junio a julio se han emitido cerca de 400 sanciones.

Las infracciones más recurrentes que se han aplicado en estos últimos días han sido por conducir sin portar la licencia, por estacionar en sitios no permitidos, circular sin placas, no haber realizado el trámite de traspaso vehicular y la circulación por sitios no permitidos.

Nuestros Agentes Civiles de Tránsito entregan todo de sí en su trabajo en las vías, por eso, realizan operativos de control en el sector de Cumbayá, para mejorar la seguridad de la ciudadanía.#QuitoSeguroOtraVez pic.twitter.com/i7sCbj9oBS — AMTQuito (@AMT_Quito) July 6, 2021

Villacrés se refiere a las maniobras que se han vuelto comunes y que generan mayor malestar entre los demás conductores, como dar la vuelta en ‘U’ por cruces no permitidos o invadir vías y hasta aceras para girar o cambiar de carril.

Según el artículo 294 del Reglamento de la Ley de Tránsito, los motociclistas no pueden “transitar en forma paralela o rebasar sin cumplir las normas previstas en este Reglamento para la circulación de vehículos”.

De acuerdo con cifras de la AMT, en el 2020 se registraron 626 siniestros de tránsito en el Distrito en los que han estado involucradas las motocicletas. De esos eventos han resultado 758 personas heridas y 60 fallecidas. Mientras que, desde enero hasta abril pasado, han sido 236 siniestros.

Entre las sanciones que ya se están aplicando están, por ejemplo, el cobro del 10% del Salario Básico Unificado y menos tres puntos en la licencia por conducir sin ese documento. Por circular en sitios no permitidos, la sanción es del 5% del salario básico y menos 1,5 puntos en la licencia. Y el irrespeto a las señales de tránsito implica un 30% del salario básico y la reducción de 6 puntos en la licencia.

Por su parte, muchos conductores de motos insisten en que ocupar el mismo espacio de un vehículo en la vía generaría más congestión en una ciudad con una alta carga vehicular como Quito. Así lo cree Darío Paladines, presidente de la Asociación de Motociclistas (Asomoto).

Para comprobar esa teoría, Paladines indicó que han organizado varios experimentos en los últimos días con la participación de hasta 50 motos que circulan una tras de otra, tal y como lo exige la normativa.

Pero al hacerlo así, afirma el dirigente, han recibido agresiones verbales continuas por los demás conductores que les piden adelantarse o ponerse a un costado de los carriles.

“El resto de los actores viales han sentido un rechazo total. Hemos recibido frases como ‘tonta, quítate de ahí’”, indicó Paladines y reiteró que su objetivo no es incumplir con las normativas sino que se respete a todos los usuarios de las vías.

Por ello, el presidente de la Asomoto dijo que la solución no son los controles que se han direccionado únicamente hacia los motociclistas contra quienes afirmó hay una persecución por parte de los agentes.

Villacrés indicó que la idea no es aplicar sanciones sino crear una concientización del uso correcto de las vías. Por eso apelan al cumplimiento de otras recomendaciones como el uso del casco, conducir con precaución y no exceder los límites de velocidad permitidos.