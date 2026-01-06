Conozca hasta cuándo estarán suspendidos los servicios en línea de la AMT

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene suspendidos todos sus servicios en línea debido a trabajos de mantenimiento informático relacionados con el cierre del Ejercicio Económico 2025. Durante este período, el portal institucional no permite realizar trámites ni consultas digitales.

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Servicios en línea de la AMT suspendidos

De acuerdo con un comunicado fechado el 31 de diciembre de 2025, la AMT informó que los servicios digitales disponibles en www.amt.gob.ec permanecerán inhabilitados hasta el 8 de enero de 2026.

La suspensión responde a labores técnicas en los sistemas informáticos de la entidad.

Trámites de tránsito que no están disponibles en la web de la AMT

Tras la notificación del cierre por mantenimiento de la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito, la entidad confirmó que ninguno de sus trámites se encuentra habilitado.

La suspensión incluye la consulta de valores pendientes, multas de tránsito, trámites en línea y el agendamiento de turnos.

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Mantenimiento técnico también afecta a otros servicios municipales en Quito

La suspensión de los servicios digitales de la AMT coincide con procesos técnicos similares en otras dependencias municipales.

El Municipio de Quito informó que el cierre temporal de plataformas forma parte de la actualización de los sistemas SAO y Teller, utilizados para la gestión contable y financiera municipal.

En el caso de los servicios de cobro y recaudación municipal, la administración municipal indicó que las plataformas digitales retomaron su funcionamiento normal desde el 1 de enero de 2026, luego de concluir el mantenimiento técnico anual.

La AMT informará sobre la reactivación de los servicios digitales

La Agencia Metropolitana de Tránsito señaló que comunicará por sus canales oficiales la fecha y hora de reanudación de los servicios en línea, una vez finalizados los trabajos técnicos.

Hasta entonces, los trámites digitales de tránsito continúan suspendidos.