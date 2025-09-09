El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) detectó a un ciudadano que intentó cometer un fraude por más de 40 000 dólares tras intentar utilizar una identidad falsa en Quito.

Según detalló el IESS a través de un comunicado, el hecho ocurrió este martes 9 de septiembre de 2025 en el Edificio Matriz de la entidad, en Quito.

Un sujeto, identificado como J.M.G.S., supuestamente usó documentos falsos para desbloquear una cuenta individual y apropiarse de los fondos de cesantía de un ciudadano mexicano, indicó el IESS.

El hombre presentó un pasaporte y un certificado de trabajo falsificados en el piso 1 del edificio Matriz.

La servidora del IESS, al sospechar que la documentación era extraña, contactó al último empleador registrado en la Historia Laboral del afiliado.

El empleador confirmó que el certificado no fue emitido por la empresa y que los documentos de identidad no coincidían con los registros.

Policía detuvo al ciudadano

El equipo de Fondos de Terceros del IESS activó un protocolo de contingencia tras la alerta.

La Subprocuraduría de la institución coordinó con la Policía Nacional, lo que permitió la captura del sujeto en flagrancia.

La entidad denunció el caso en Fiscalía para que se realicen las investigaciones correspondientes.

IESS cuenta con un sistema de alertas

Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, aseguró que la entidad trabaja para proteger los fondos de sus afiliados.

“Desde julio, la institución implementó un sistema de alertas que fortalece los controles. Además, colabora con la Policía Nacional y Migración para prevenir fraudes y proteger los derechos de los asegurados”, comentó el exministro de Salud.

“No toleramos actos de corrupción y actuamos inmediatamente para sancionarlos”, añadió el funcionario.

