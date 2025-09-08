El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) implementará canales de atención automatizada para recibir denuncias y quejas de los ciudadanos. Así lo anunció la portavoz del Gobierno de Daniel Noboa, Carolina Jaramillo, este 8 de septiembre de 2025.

“Con esta medida, el Gobierno Nacional refuerza su compromiso con la calidad del servicio a los afiliados y con la lucha frontal contra la corrupción”, agregó la portavoz

Canales habilitados del IESS, como Whatsapp, para denuncias y quejas

Los ciudadanos ahora pueden registrar sus denuncias de manera directa. Lo pueden hacer en la página web denuncias.iess.gob.ec o a través del WhatsApp 096 253 2338, explicó Jaramillo.

Estos canales estarán disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. “Asegurando un seguimiento oportuno a los reclamos por mala atención o a los reportes de presuntos actos irregulares“, añadió la vocera.

Canales digitales del IESS para denuncias y quejas

El Gobierno subrayó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la atención ciudadana y transparentar la gestión del IESS. “El Gobierno del Ecuador avanza con pasos firmes en la defensa de los derechos de los ciudadanos, promoviendo un IESS más eficiente, transparente y cercano a la gente”, dijo Jaramillo.

Lanzamiento oficial de los canales del IESS

El director del IESS, Edgar Lama, junto con su equipo, presentará oficialmente este 8 de septiembre estos canales, con más detalles sobre su funcionamiento.

Con estas acciones, el IESS busca recuperar la confianza ciudadana y garantizar que los reclamos y denuncias tengan un tratamiento oportuno y transparente.

Otros anuncios del Gobierno

Además, Carolina Jaramillo hizo dos anuncios adicionales este lunes. El primero ver con la licitación del tramo Bellavista–Zumba–La Balsa, correspondiente al cuarto eje vial entre Ecuador y Perú, que ya está en marcha.

El proyecto abarca 54,7 kilómetros y cuenta con un financiamiento de 150 millones de dólares del BID. Esta obra busca mejorar la conectividad fronteriza y beneficiará directamente a 10 800 habitantes de Chinchipe y a más de 114 000 ciudadanos de la Amazonía.

El otro anuncio es sobre BanEcuador. Jaramillo informó que ha colocado 166,3 millones de dólares en 180 000 créditos a nivel nacional, con un fuerte impulso al segmento pyme. Desde noviembre de 2023, se han otorgado 76,3 millones en 739 operaciones de crédito, apoyando a pequeñas y medianas empresas para fortalecer sus negocios y dinamizar la economía con respaldo estatal.

