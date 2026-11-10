Cierre en la av. 10 de Agosto por poda de árboles en el norte de Quito

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

La avenida 10 de Agosto mantiene suspendida la circulación vehicular la mañana de este martes 10 de noviembre de 2026. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó a las 09:15 que el paso se paralizó por trabajos de poda de árboles en esa vía situada en el norte de Quito.

La restricción se aplica en el tramo comprendido entre las calles Jerónimo Carrión e Ignacio de Veintimilla. En el sector se encuentran agentes civiles de tránsito para controlar la movilidad mientras se desarrollan las labores.

Vehículo municipal ocupa uno de los carriles

Según la información difundida por la AMT, una volqueta del Municipio de Quito recoge los residuos generados por la poda de árboles.

El vehículo ocupa el carril derecho de la vía, en sentido sur-norte. Debido a esta operación, el paso de automotores fue bloqueado y la av. 10 de Agosto permanece sin circulación vehicular en ese tramo.

La entidad no indicó una hora estimada para la reapertura del tránsito.

Usuarios reportan congestión en la av. De los Granados

Además de la situación en la av. 10 de Agosto, usuarios de redes sociales reportaron una fuerte congestión vehicular en la avenida De los Granados, a la altura del redondel del Ciclista.

Conductores señalaron que autos, motocicletas y vehículos de carga ocuparon todos los carriles del sector. También reportaron demoras superiores a 45 minutos.

Es el colmo realmente el tráfico generado por @AMT_Quito @pabelml pasan tres carros y nos frenan en el redondel del ciclista … vamos 45 minutos esperando que les pasa ???!! https://t.co/eDwmzSZMID — Natalie Fortuny (@NatFortuny) November 10, 2026

Sin embargo, la AMT no informó inconvenientes en ese punto ni reportó la ejecución de obras que expliquen la acumulación de tráfico.

Siniestros de tránsito provocaron otros cierres

Durante las primeras horas de este martes, la AMT también notificó distintos cierres parciales por siniestros de tránsito en diferentes sectores de Quito.

A las 06:49 se cerró un carril en la intersección de las avenidas Huancavilca y Jacinto Jijón y Caamaño, en el valle de Los Chillos. Posteriormente, se restringió el carril izquierdo en la avenida Palmeras y El Inca debido a otro percance vial.

Una tercera emergencia obligó al cierre de la calle Francisco García, a la altura de la vía Sebastián Moreno, en el sector de Carcelén.

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Vehículo averiado afectó la movilidad en el centro

La AMT también reportó la avería de un vehículo en la avenida Pichincha y Oriente, en el centro de Quito.

El incidente obligó a suspender temporalmente la circulación en el carril derecho de la vía. De acuerdo con la información de la entidad municipal, en ninguno de los siniestros de tránsito reportados durante la mañana se registraron personas heridas.

Más información del tránsito en Quito

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