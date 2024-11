Un altercado entre dos conductores que tuvo lugar en una calle del norte de Quito se viralizó en redes sociales. La actitud violenta de uno de ellos, quien amenazó con un machete a un ciudadano, trajo varias consecuencias.

Un hombre manejaba un vehículo liviano por una doble vía del barrio Cochapamba cuando se encontró con un bus de transporte urbano que subía de frente.

Otros carros parqueados a los costados no permitían que ambos vehículos pasaran. Ante la negativa de ambos conductores de ceder el paso y retroceder, el chofer de la unidad increpó al ciudadano en varias ocasiones con un machete.

En las imágenes se observa como una pequeña, que se encontraba en el vehículo liviano, comenzó a llorar, atemorizada por el incómodo momento.

El video grabado por el conductor amenazado se difundió en redes sociales a las pocas horas de lo sucedido, la tarde del domingo 17 de noviembre de 2024.

El violento hecho causó molestia en la ciudadanía, quienes solicitaban que la Agencia Metropolitana de Tránsito actuara.

AMT se pronunció tras el incidente

Ante ello, la entidad a cargo de la movilidad en Quito difundió un comunicado en la que advirtió la apertura de un proceso para el conductor y la cooperativa.

La AMT rechazó “todo tipo de violencia por parte de conductores de vehículos motorizados”y aseguró que remitirá un informe a la Secretaría de Movilidad para que se realice el respectivo proceso.

Esto, “con la finalidad de establecer precedentes y prevenir otros actos similares”.

Asimismo, la entidad se comprometió a capacitar a los demás conductores de la cooperativa de transporte involucrada.

📢 #Comunicado | Ante el video que circula en redes sociales, la AMT rechaza 🚫 todo tipo de violencia en las vías.

✅ Hemos remitido el caso a la Secretaría de Movilidad.



🚍 ¡Conduce con respeto y empatía por un tránsito seguro para todos! 🚦

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/oStbTAmcsa — AMTQuito (@AMT_Quito) November 18, 2024

Conductor del bus habló de lo sucedido

Sobre el incidente también pronunció el chofer de la unidad 80, que brinda servicio en la ruta Cochapamba – El Labrado, en el Sistema Integrado Trolebús.

El hombre identificado como Jorge M., de 70 años, justificó su mal accionar en la molestia que le causó que el otro conductor no le cediera el paso.

“Yo bajé a decirle al señor que por favor me dé paso, yo tengo un tiempo límite para subir y bajar por esta ruta, cómo me cerró el vidrio y no me dejaba pasar, me indigné“, comentó a los medios de comunicación.

Sobre el porqué llevaba un arma blanca consigo, el conductor dijo: “Yo llevo el machete por seguridad, yo salgo a las 04:00 de mi casa y me toca llevarlo para cuidarme”.

En sus declaraciones, el ciudadano reconoció su error: “Yo cometí un error, estoy consciente de eso, pero yo pienso que debía darme prioridad él a mí porque yo subía por la calle”, mencionó el conductor.

Chófer fue separado de la cooperativa

Por su parte, el gerente de la cooperativa Catar, Edwin Viveros, ofreció disculpas a la ciudadanía por lo sucedido y aseguró que tras el hecho, el chofer fue separado de forma indefinida de la empresa de transporte público.

“Estamos buscando los videos completos, sabemos que otros vecinos fueron testigos de lo que pasó, al parecer el incidente duró más de ocho minutos”, dijo Viveros.