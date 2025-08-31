Un incendio forestal en el sector de Guangopolo, en las inmediaciones del volcán Ilaló, al nororiente de Quito se registró este domingo 31 de agosto. La alerta ingresó al ECU911 a las 11:47. Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito se trasladó al sitio para contener las llamas.

Las autoridades informaron que se mantiene un monitoreo constante. Las entidades de primera respuesta permanecen en la zona para proteger a la población y al entorno natural.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que se trató de una quema de desechos. Esto fue atendido oportunamente. El incidente quedó controlado y liquidado con una afectación de por lo menos 40 metros cuadrados.

Los otros tres incendios se suscitaron en el Parque Industrial Eternit, en Turubamba, al sur de Quito. Otro flagelo se presentó en la quebrada de Zámbiza y en el sector de La Libertad, en Chillogallo. En este último, registrado a las 13:33, los Bomberos presumen que debido a la manipulación de fuego por parte de menores de edad se provocó el incendio, pero fue controlado y liquidado.

Tres incendios activos en tres provincias

Adicionalmente, en todo el territorio ecuatoriano, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta la existencia de tres incendios activos. En Cañar, específicamente, en el sector La Carbonería se realizan tareas de sofocación, desde el 27 de agosto. Se desconocen las causas de origen de este evento.

También hay otro incendio activo desde este sábado 30 de agosto, en San Miguel de Urcuquí (Imbabura), en la el sector Santa Teresa, en una zona de difícil acceso.

El tercer incendio activo se presentó este 31 de agosto en Patate (Tungurahua), en el sector de Poatug, en la loma vía a Sucre.