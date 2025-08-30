La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos alertó sobre las condiciones climáticas previstas por el Inamhi para los próximos días. Estas reúnen condiciones propicias para incendios forestales.
Hasta la tarde de ayer, en Ecuador se registraron tres incendios forestales activos: uno en la provincia de El Oro; uno en la provincia de Cañar y uno en la provincia de Loja.
Inamhi prevé altas temperaturas y vientos
El Inamhi advirtió que entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre se prevé un incremento de temperaturas diurnas y de radiación ultravioleta en Ecuador.
Estas condiciones serán más intensas en el norte y sur de la región Interandina o Sierra, con temperaturas máximas de hasta 27 grados centígrados. En el norte de la Amazonía, con temperaturas de hasta 34 grados, y en el centro sur del Litoral, con máximas de 35 grados centígrados.
Además, advirtió que las altas temperaturas diurnas, sumadas a la ausencia de lluvia que causa que la vegetación esté seca, más los fuertes vientos son condiciones que constituyen un factor a favor de la formación y propagación de los incendios forestales.
Estas condiciones se deben al bajo contenido de humedad en el ambiente, incidencia de altas presiones y circulación de masas de aire secas.
Las zonas que tendrán estas condiciones con mayor énfasis son:
- Región Litoral: mayor riesgo en Guayas y Los Ríos
- Región Interandina: mayor riesgo en las provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi Y Loja.
- Región Amazónica: mayor riesgo en Sucumbíos y Orellana.
Consejos para protegerte en este fin de semana
Ante estas condiciones, es importante tomar precauciones:
- Evita actividades al aire libre y no te expongas directamente al sol
- Mantente hidratado y usa protección solar
- Ten las habitaciones de tu casa ventiladas
- Asegura estructuras que puedan volar debido a los vientos
- Los tiempos de viaje podrían aumentar en las rutas que atraviesan los páramos por el viento
Debido a estas condiciones favorables a incendios forestales, es importante:
- Evite realizar actividades que puedan generar chispas y fuego en áreas rurales y forestales
- No arroje colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos
- Si detectas un incendio o humo, llama al 911 de inmediato
