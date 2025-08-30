La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos alertó sobre las condiciones climáticas previstas por el Inamhi para los próximos días. Estas reúnen condiciones propicias para incendios forestales.

Hasta la tarde de ayer, en Ecuador se registraron tres incendios forestales activos: uno en la provincia de El Oro; uno en la provincia de Cañar y uno en la provincia de Loja.



Inamhi prevé altas temperaturas y vientos

El Inamhi advirtió que entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre se prevé un incremento de temperaturas diurnas y de radiación ultravioleta en Ecuador.

Estas condiciones serán más intensas en el norte y sur de la región Interandina o Sierra, con temperaturas máximas de hasta 27 grados centígrados. En el norte de la Amazonía, con temperaturas de hasta 34 grados, y en el centro sur del Litoral, con máximas de 35 grados centígrados.

Además, advirtió que las altas temperaturas diurnas, sumadas a la ausencia de lluvia que causa que la vegetación esté seca, más los fuertes vientos son condiciones que constituyen un factor a favor de la formación y propagación de los incendios forestales.

Estas condiciones se deben al bajo contenido de humedad en el ambiente, incidencia de altas presiones y circulación de masas de aire secas.

Las zonas que tendrán estas condiciones con mayor énfasis son:

Región Litoral: mayor riesgo en Guayas y Los Ríos

mayor riesgo en Guayas y Los Ríos Región Interandina : mayor riesgo en las provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi Y Loja.

: mayor riesgo en las provincias de Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi Y Loja. Región Amazónica: mayor riesgo en Sucumbíos y Orellana.

#AdvertenciaMeteorológica 50| Entre el 29 de agosto y 1 de sep., se prevé incremento de Temperaturas diurnas y Radiación UV con mayor énfasis al norte y sur de la región Interandina, norte de la Amazonía y centro sur del Litoral.



🔥Condiciones favorables a incendios forestales pic.twitter.com/M7bb30dx12 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) August 29, 2025

Consejos para protegerte en este fin de semana

Ante estas condiciones, es importante tomar precauciones:

Evita actividades al aire libre y no te expongas directamente al sol

Mantente hidratado y usa protección solar

Ten las habitaciones de tu casa ventiladas

Asegura estructuras que puedan volar debido a los vientos

Los tiempos de viaje podrían aumentar en las rutas que atraviesan los páramos por el viento

Debido a estas condiciones favorables a incendios forestales, es importante:

Evite realizar actividades que puedan generar chispas y fuego en áreas rurales y forestales

No arroje colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos

Si detectas un incendio o humo, llama al 911 de inmediato

