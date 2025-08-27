El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó sobre las condiciones climáticas previstas para los próximos días y advirtió que estas son favorables para la formación y propagación de incendios forestales.

Advertencia Meteorológica por incremento de velocidad del viento y condiciones favorables a incendios forestales

El Inamhi dio a conocer que se espera el incremento de la velocidad del viento y ráfagas durante los siguientes días en el Callejón Interandino, en menor intensidad en la provincia del Guayas y perfil costero.

Los días en que se intensificarán estas condiciones son el miércoles 27 de agosto y el jueves 28 de agosto.

Esta alerta está vigente desde las 16:30 del 26 de agosto hasta las 16:30 del viernes 29 de agosto.

En la región Interandina, se esperan vientos de entre 60 y 90 km por hora, lo que corresponde a un rango muy alto.

Este aumento en la velocidad de las ráfagas de viento se debe al contraste de la presión entre la Amazonía y la Costa. La topografía andina y el calentamiento diurno intensifican este fenómeno.

Las altas temperaturas diurnas, sumadas a la ausencia de lluvia que causa que la vegetación esté seca, más los fuertes vientos son condiciones que constituyen un factor a favor de la formación y propagación de los incendios forestales.

Recomendaciones ante estas condiciones

Ante estas condiciones, es importante tomar precauciones:

Asegura estructuras que puedan volar debido a los vientos

Los tiempos de viaje podrían aumentar en las rutas que atraviesan los páramos

Los cultivos pueden sufrir una afectación parcial

Los servicios de energía pueden suspenderse debido a caídas de postes

Debido a estas condiciones favorables a incendios forestales, es importante:

Evite realizar actividades que puedan generar chispas y fuego en áreas rurales y forestales

No arroje colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos

Si detectas un incendio o humo, llama al 911 de inmediato

