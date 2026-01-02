El Municipio de Quito realiza trabajos de mantenimiento en un tramo de la avenida Simón Bolívar desde el 17 de diciembre. La intervención se concentrará en la reparación total de las juntas de dilatación, un componente clave para la seguridad y el funcionamiento de esta infraestructura vial.

Cierre este viernes 2 de enero de 2026

Para este viernes la programación sigue con trabajos nocturnos que obligarán a aplicar cierres parciales en la vía, en el sector del puente de Zámbiza.

El objetivo es atender de forma urgente 11 juntas de dilatación que presentan deterioro en el puente de Zámbiza, bajo un esquema similar al aplicado anteriormente en otros tramos estratégicos de la ciudad, como Gualo y la Ruta Viva.

Las labores se cumplirán exclusivamente entre las 21:00 y las 05:00. Este horario nocturno busca minimizar las afectaciones al tránsito diurno, especialmente en una de las arterias más transitadas del norte y oriente de Quito.

Así, el cierre arranca la noche de este viernes hasta la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, en sentido norte y sur. Mientras se realizan los trabajos, se mantendrá un carril habilitado en cada sentido.

Intervención del puente de Zámbiza

La reparación del puente de Zámbiza forma parte del plan de 3 001 obras impulsado por el Municipio de Quito. Dentro de este programa, las autoridades ya ejecutaron trabajos similares en las juntas de dilatación de los puentes ubicados en las avenidas Machala y De la República, además de estructuras en la Ruta Viva y el sector de Gualo, también sobre la avenida Simón Bolívar.

Los equipos técnicos trabajarán durante 21 días consecutivos en ambas calzadas de la avenida Simón Bolívar. Las tareas se desarrollarán de forma simultánea en los dos sentidos de circulación. Para reducir el impacto en la movilidad, las autoridades mantendrán habilitado un carril hacia el sur y otro hacia el norte, en dirección al sector de Gualo.

El cierre parcial implicará la ocupación de dos carriles mientras uno permanece operativo en cada sentido. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) brindará apoyo permanente en la zona para ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de conductores y trabajadores durante la ejecución de la obra.

Con estas acciones, el Cabildo busca prolongar la vida útil de la infraestructura vial y reforzar la seguridad de quienes circulan a diario por estos corredores estratégicos de la capital.

