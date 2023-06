Así vive Rosa Quishpe con un salario básico al mes

Rosa Quishpe toca los platillos en la Banda de Cotocollao. Cortesía

¿Cómo hace una familia de cinco miembros para vivir en Quito con menos de un salario básico al mes? Rosa Quishpe, su esposo y sus tres hijos viven con cerca de USD 450, y con eso deben costear los servicios básicos, el transporte, la alimentación, la salud y la educación.

Distribuir esa cantidad para 30 días no es fácil. “Ya quisiera yo ganar un sueldo de asambleísta”, dice Rosa al referirse a las polémicas declaraciones de un exparlamentario Luis Almeida en las que aseguró que su sueldo de USD 4 759 solo alcanza para una semana.

La mujer, de 43 años, gana menos de la décima parte del sueldo que recibía Almeida. A continuación, su testimonio sobre cómo vive con esa cantidad.

'No sé cómo hago alcanzar el sueldo'

“Gracias a Dios tengo casita propia. Es la herencia de mis papis. Nos dejaron a mí y a mis hermanos unos cuartitos en un terreno en la Mena del Hierro, en Cotocollao.

Mi casa tiene tres cuartos, un baño, una cocina y un comedor. Y a pesar de no pagar renta, el sueldo que ganamos con mi esposo al mes no nos alcanza.

Mi esposo hace limpieza en un instituto educativo y sí tiene sueldo fijo. Recibe cada mes cerca de USD 400. A esa cantidad le sumamos lo que gano yo.

Soy música y toco los platillos en una banda de pueblo. Es un oficio que aprendí de mi papá. Él fundó la Banda de Cotocollao hace 83 años y antes de morir me pidió que tomara las riendas. Así lo hice.

Es una profesión hermosa pero muy mal pagada. Sin sueldo fijo. Somos 13 músicos, todos familiares, y cobramos la hora de tocada USD 75. Antes teníamos varios contratos, pero ahora no.

Hay mucha competencia. Solo en Cotocollao hay siete bandas más y algunas cobran hasta 45 la hora. No entiendo cómo pueden cobrar tan poquito. Imagínese. Para ir debo alquilar una camioneta para llevar los instrumentos musicales, que me cobra USD 20.

De los USD 55 restantes nos dividimos para los 13 que somos y a cada uno nos toca a USD 4 y unos centavos. ¿Qué hace con eso? ¿Se imagina si cobráramos USD 45? Saldríamos en contra.

Lo bueno es que en la banda tocan también mis dos hijos. Entonces ya entra a la casita a veces USD12 cada tocada. Lo malo es que no hay contratos.

Tocar en una banda es duro verá. No es fácil. Una termina agotada. Ganarse cada centavo cuesta. Sea como sea me ayuda a sostener a mi familia, porque los USD 400 que gana mi esposo se va en pagar deudas.

En la pandemia no teníamos para comer y debimos hacer dos préstamos en una cooperativa. El primero de USD 2 500 y el segundo de USD 2 000.

Ya vamos más de dos años pagando y la deuda no baja nada. De nuestro salario, cada mes pagamos USD 250 solo de los préstamos y con el resto nos toca vivir.

Por el momento solo me dedico a la música porque no hay trabajo. Por la edad ya no he podido conseguir empleo. Sé de costura, pero nadie me contrata.

Tengo una máquina de coser en mi casa y a veces los vecinos me dan ropita para arreglar, pero se gana uno o dos dólares, no más.

El sueldo básico y los gastos

De luz pagamos USD 25, de agua otros USD 25 y por el Internet y teléfono USD 32. Solo del impuesto predial pagamos USD 180 con mis hermanos.

Lo poco que sobra se va en comida. Y eso que tratamos de comer poco. El desayuno es una agüita con un pan y un huevo. En el almuerzo comemos o sopita o arroz, nunca los dos.

Y en la merienda lo que haya sobrado del almuerzo. Siempre compro arroz, aceite, fideos y granos... con eso me defiendo en la cocina. También sé comprar tres libras de pollo, y eso hago alcanzar.

Además, debemos sacar para los pasajes. Mi esposo toma dos carros para ir al trabajo y dos para volver. Al día gasta USD 1,40 solo en bus.

Yo le mando 50 centavos más para el cafecito de la tarde que toman con los compañeros. Ahí nos damos las vueltas y hacemos alcanzar.

Cuando alguien se enferma no tenemos para ir al hospital o a la clínica. Pero menos mal hay una farmacia por mi casa donde atiende un doctor.

Él nos revisa y no nos cobra la consulta, solo la medicina. Nos da el tratamiento y si no me alcanza para pagarle, le voy dando cinco dólares cada semana. Le voy abonando. Así toca vivir al fío.

Las vacaciones y el salario básico

El salario básico nos alcanza para salir de vacaciones. A veces mis hijos me dicen mamita vamos a Baños. Hago cuentas y no me alcanza. Solo en pasajes, comida, hospedaje... ya se van más de USD 200. ¿De dónde?

Nuestro paseo es ir al parque La Carolina. En Carnaval siempre sabemos ir, pero aunque no crea igual se gasta. En pasajes, helados, unas colas y unos pinchos se van unos USD 40.

¿Y si ganara como asambleísta? Lo primero que haría es pagar la deuda. Con un solo sueldo ya me alcanzara. Sería la mujer más feliz del mundo.

Al siguiente mes compraría comida y al otro un carro para mi familia. También comprara más máquinas para ponerme mi taller de costura.

Se me resolvería la vida. También seguiría tocando en la banda, pero ya sin preocupaciones. Ya no tendría que fiar al vecino de la tienda, ni que esconderme cuando no tengo para pagarle".

