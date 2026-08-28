Anuncian el cierre del parque Bicentenario este sábado por festival musical

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) dispuso el cierre del parque Bicentenario de Quito a partir de las 12:00 del sábado 29 de agosto de 2026.

La restricción temporal de los accesos habituales busca precautelar la seguridad de los asistentes y usuarios durante el desarrollo de un espectáculo musical de carácter privado.

Horarios y accesos por el cierre del parque Bicentenario de Quito

La medida municipal establece la inhabilitación de los ingresos generales al espacio verde capitalino durante la jornada del sábado.

Sin embargo, las personas que cuenten con boleto o acudan al espectáculo musical deberán utilizar exclusivamente la entrada ubicada junto a las instalaciones del Centro de Convenciones Bicentenario para incorporarse al predio del evento.

Proyección de asistentes e impacto económico

Las estimaciones prevén una concurrencia cercana a las 36 000 personas hacia el parque Bicentenario, dinamizando la economía local y sumándose a antecedentes de eventos masivos en la ciudad, que aportan al sector productivo.

Operativo de transporte en Metro y Trolebús

Para responder a la demanda de movilidad de los asistentes, el Metro de Quito extenderá su horario de funcionamiento hasta las 02:00.

Asimismo, la Empresa de Pasajeros dispondrá de 10 unidades biarticuladas del sistema Trolebús en la estación El Labrador que está ubicada dentro del parque Bicentenario, las cuales realizarán recorridos en sentido sur con destino a la terminal terrestre de Quitumbe.

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