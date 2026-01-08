Los operativos de control a motocicletas se reforzaron en varios puntos de Quito durante este 8 de enero de 2026. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) escribió en la red social X que “trabajamos por tu seguridad. Realizamos operativos de control de motos en varios sectores de Quito”.

Esas acciones responden al aumento de delitos cometidos por personas que se movilizan en motocicletas. El caso que marcó un punto de quiebre ocurrió el 7 de enero de 2026, cuando un guardia de seguridad fue asesinado al intentar evitar un asalto en una cafetería.

Los atacantes se desplazaban en motocicletas y fingían realizar entregas a domicilio.

A través de su cuenta oficial en X, la AMT informó este 8 de diciembre de 2026 sobre varios operativos ejecutados en el norte y sur del Distrito Metropolitano de Quito.

Los controles se concentraron en zonas de alta circulación, como la avenida Gaspar de Villarroel, la avenida República del Salvador y sectores del sur de la ciudad.

Durante estas intervenciones, los agentes revisaron documentos habilitantes, el uso obligatorio del casco y el estado técnico de los vehículos. También se emitieron citaciones a conductores que incumplieron la normativa vigente.

42 motos retenidas en la República del Salvador

Uno de los operativos más relevantes tuvo lugar en la avenida República del Salvador, donde 42 motocicletas ingresaron a los patios de retención.

La AMT detalló que las principales causas fueron la falta de placas, valores pendientes y llantas en mal estado, condiciones que representan un riesgo directo para la seguridad vial.

Más de 20 000 controles a motos en 2025

Estas son las cifras oficiales de los controles. Durante 2025, la AMT realizó 20 241 revisiones a motocicletas en Quito. Como resultado, se emitieron 422 citaciones por transportar a dos personas en una moto, una infracción que incrementa el riesgo de siniestros y viola la normativa local.

La Ordenanza Metropolitana 079-2024 y el artículo 390, numeral 20, del Código Orgánico Integral Penal sancionan esta conducta con una multa equivalente al 15 % del salario básico unificado.

Excepciones permitidas por la normativa

La restricción no aplica en todos los casos. La AMT recordó que se permite llevar un pasajero cuando se trata del cónyuge, conviviente, hijos, hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres o menores de 12 años. También se exceptúa a servidores públicos que utilizan motocicletas institucionales.