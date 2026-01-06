Quito aprueba la ordenanza para aplicar la tercera placa en los vehículos este 6 de enero de 2026

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Concejo Metropolitano de Quito aprobó este 6 de enero de 2026 la ordenanza que regula la tercera placa, un dispositivo electrónico para identificar a los vehículos que circulan por la ciudad y reforzar el control del tránsito. La norma fija el marco legal para incorporar esta herramienta tecnológica al sistema de movilidad del Distrito Metropolitano.

Más noticias

Qué aprobó el Concejo Metropolitano de Quito sobre la tercera placa

La ordenanza regula el Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular, conocido como tercera placa, y establece reglas sobre su uso, implementación y régimen sancionatorio. El texto define el sistema como un apoyo tecnológico para la gestión del tránsito y del transporte en la capital.

La aprobación se dio tras dos debates en el Concejo Metropolitano y contó con el respaldo de 20 concejales.

Qué es la tercera placa y qué información contiene el dispositivo

La tercera placa consiste en un adhesivo electrónico de alta seguridad que se coloca en el parabrisas del vehículo o en un punto visible en el caso de motocicletas. El dispositivo permite su lectura a distancia mediante equipos tecnológicos.

El secretario de Movilidad, Alex Pérez, explicó que el sistema “permitirá acceder únicamente a la información de placa y chasis” y que la ordenanza “prohíbe cualquier tipo de rastreo o geolocalización”.

Para qué servirá la tercera placa en el control del tránsito en Quito

Alex Pérez señaló que la tercera placa permitirá automatizar controles que hoy requieren presencia constante de agentes.

“Sabemos que no podemos tener agentes en cada kilómetro del carril exclusivo de buses, pero sí podemos poner equipos tecnológicos”, indicó.

El sistema permitirá sancionar a los vehículos que incumplan normas de tránsito.

Cómo funcionará la tercera placa según la Secretaría de Movilidad

El secretario explicó que el sistema operará con antenas, pórticos y lectores móviles ubicados en accesos, salidas y tramos estratégicos de la ciudad.

“No todos son pórticos; también existen dispositivos móviles que permiten leer el RFID y acceder a la información”, señaló.

Añadió que el dispositivo permitirá verificar documentación sin detenciones en vía. “Ya no necesito un agente que pida papeles; leo el dispositivo y realizo una consulta posterior”, dijo.

Según Pérez, la información recopilada permitirá mejorar la planificación. “Podemos saber cuántos vehículos ingresan, qué tipo son y en qué horarios, y con eso tomar mejores decisiones para enfrentar la congestión”, explicó.

Esta información le puede interesar: Quito debatirá la implementación de la tercera placa para control vehicular este 6 de enero

Cuánto costará la tercera placa y quién asumirá el pago

El secretario de Movilidad aseguró que la instalación será gratuita para los usuarios.

“No van a tener que pagar los usuarios; el Municipio asumirá el costo inicial”, afirmó.

Indicó que el presupuesto referencial se ubica entre cuatro y cinco millones de dólares, aunque aclaró que “no es definitivo y dependerá de los estudios de mercado y de los procesos de contratación pública”.

Sobre la reposición, señaló que “si el dispositivo se daña o se pierde, la persona deberá asumir ese costo” y estimó que el valor podría ubicarse “entre cinco y 10 dólares, según la tecnología y la calidad”.

Desde cuándo se aplicará la tercera placa en Quito

El concejal Diego Garrido, presidente de la Comisión de Movilidad, explicó que la implementación “podrá iniciar desde el segundo semestre de este año”, una vez concluidos los procesos administrativos y de contratación.

Aclaró que la aplicación no será inmediata. “La instalación será progresiva y se realizará durante la revisión técnica vehicular”, precisó.

Cómo será la implementación progresiva de la tercera placa en Quito

Garrido indicó que el modelo de gestión se presentará cuando esté listo y que “no requiere aprobación del Concejo, solo su conocimiento para realizar observaciones en un plazo de 30 días”.

Señaló que el proceso de contratación podría tomar entre tres y cuatro meses y que la cobertura avanzará de forma gradual. “Esperamos que hasta finales de 2026 todos los vehículos matriculados en Quito cuenten con este dispositivo”, dijo.

Cuántos pórticos tendrá el sistema de la tercera placa

El concejal explicó que la ordenanza no fija un número cerrado de pórticos. “El secretario habló de cuatro o cinco pórticos para iniciar, pero eso no quiere decir que sean los únicos”, señaló.

Recordó que Quito ya cuenta con infraestructura existente. “En los peajes de ingreso a la ciudad existen seis o siete pórticos que pueden incorporarse al sistema”, indicó.

Añadió que el número podrá ampliarse con el tiempo e incluso adaptarse a futuros esquemas como un peaje urbano, si existiera una decisión administrativa.

Qué sanciones contempla la ordenanza de la tercera placa

Garrido detalló que la norma establece tres tipos de infracciones. “La leve aplica cuando el dispositivo se porta en un lugar distinto; la grave cuando se interrumpe la lectura; y la muy grave cuando existe falsificación”, explicó.

Las multas van del 15 % al 50 % del salario básico unificado. “También pueden sustituirse por trabajo comunitario, siempre que no exista reincidencia”, precisó.

Lea esto también: Un largo trámite espera la implementación de la tercera placa en Quito

Las observaciones y preocupaciones planteadas en el Concejo

La concejal Analía Ledesma señaló que Quito enfrenta un problema estructural de congestión. “Tenemos casi tres millones de habitantes y una velocidad promedio de circulación de apenas 21 kilómetros por hora”, afirmó.

Indicó que los vehículos privados “movilizan alrededor del 19 % de la población, pero generan una proporción mayor de congestión”, y recordó que el parque automotor creció con más de 50 000 vehículos adicionales, lo que llevaría a superar los 600 000 automotores en el Distrito Metropolitano.

Ledesma sostuvo que la tercera placa “pretende ser un punto de arranque para soluciones tecnológicas”, aunque expresó reparos. “Para mí incluso suena a una utopía; ojalá esté lista sin errores para 2027”, dijo.

También advirtió sobre la protección de datos personales. “Este es un tema que no es menor; existen antecedentes de duplicaciones y uso indebido de datos”, señaló. Además, pidió capacitación técnica continua para los agentes de tránsito y claridad sobre el equilibrio financiero del proyecto.

A qué vehículos se aplicará la tercera placa en Quito

La ordenanza establece que la tercera placa será obligatoria para los vehículos matriculados en Quito y para los que acudan a la revisión técnica vehicular en la ciudad.

Para los vehículos matriculados en otros cantones, la instalación será voluntaria.