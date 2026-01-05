Quito debatirá la implementación de la tercera placa para control vehicular este 6 de enero

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El Concejo Metropolitano de Quito prevé debatir en segundo y definitivo debate la ordenanza que regula la implementación del Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), conocido como “tercera placa”, el martes 6 de enero de 2026.

El proyecto, impulsado desde la Comisión de Movilidad, llega al Pleno con un informe aprobado que resume meses de mesas técnicas, observaciones de concejales y participación ciudadana, y define el marco normativo para su uso y control en el Distrito Metropolitano de Quito.

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Qué es la tercera placa y para qué sirve en Quito

La propuesta establece un dispositivo electrónico que identifica a los vehículos que circulan en el Distrito.

El objetivo central apunta a modernizar la gestión del tránsito, fortalecer la seguridad vial y ordenar la información del parque automotor mediante tecnología de identificación electrónica y códigos QR.

El sistema permite lecturas rápidas y precisas para diagnóstico, planificación y control de la movilidad, con resguardo de datos conforme a la normativa vigente, según el proyecto de ordenanza.

Alcance de la ordenanza y a quiénes aplica

La ordenanza contempla a los vehículos matriculados en Quito y a los matriculados en otros cantones que circulan de forma permanente en el Distrito. Para estos últimos, la colocación del dispositivo se plantea de manera voluntaria.

El texto normativo define reglas de implementación, uso, regulación y control del DEIV dentro de las competencias municipales de tránsito y transporte.

Cómo avanzó el trámite en el Concejo Metropolitano

El proyecto superó el primer debate en el Pleno y regresó a la Comisión de Movilidad para procesar observaciones.

Tras nuevas mesas de trabajo y ajustes de técnica legislativa, la Comisión aprobó el informe para segundo debate en diciembre de 2025.

Con ello, el expediente quedó listo para su discusión final en el Concejo Metropolitano, donde se expondrán los cambios acogidos y las razones de las observaciones no incorporadas.

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Qué dicen los informes técnicos

Los informes municipales señalan que el DEIV mejora la identificación vehicular, aporta a la fiscalización del tránsito y refuerza la seguridad vial.

Además, recomiendan una implementación escalable, campañas de información a la ciudadanía y compatibilidad con otros sistemas de control a escala nacional.

Qué se debatirá en el segundo debate del Concejo

En el Pleno, el ponente de la Comisión presentará el informe y los ajustes finales. Luego, los concejales podrán intervenir y proponer observaciones puntuales antes de la votación del texto definitivo.

Si el Concejo aprueba la ordenanza, el Municipio contará con una herramienta normativa para avanzar en la identificación electrónica vehicular y la gestión inteligente del tránsito en Quito