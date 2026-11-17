Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de noviembre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantendrá parte de sus servicios habilitados durante el feriado de noviembre en Quito. La entidad informó que los Centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV) atenderán con horarios especiales el viernes 20 y sábado 21 de noviembre de 2026.

La medida contempla atención para los usuarios que necesitan cumplir trámites relacionados con la revisión técnica de sus vehículos o gestionar la liberación de automotores que permanecen en los patios de retención.

El cronograma establece diferencias entre los dos servicios. Los centros de revisión técnica abrirán el viernes, pero suspenderán la atención el sábado. En cambio, los centros de retención mantendrán el servicio de liberación de vehículos durante los dos días.

Horarios de los centros de revisión técnica vehicular

Los Centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV) atenderán el viernes 20 de noviembre, desde las 08:00 hasta las 17:00.

Para el sábado 21 de noviembre, la AMT no contempla atención en estos establecimientos. Por tanto, los usuarios que necesiten realizar trámites de revisión técnica deberán considerar el horario del viernes dentro del cronograma especial del feriado.

La disposición corresponde a los servicios de revisión técnica vehicular y no implica el cierre de todas las dependencias de la institución.

📢 #Comunicado | ¡Durante el feriado, la AMT mantiene sus servicios habilitados!



🕛 Conoce los horarios de atención de los Centros de Revisión Técnica Vehicular (RTV) y de Retención Vehicular (CRV), para que puedas planificar tus trámites: pic.twitter.com/liaqPxQU73 — AMTQuito (@AMT_Quito) November 17, 2026

Centros de retención vehicular atenderán dos días

Los Centros de Retención Vehicular (CRV) mantendrán habilitado el servicio de liberación de automotores durante el viernes 20 y sábado 21 de noviembre.

En ambas jornadas, la atención comenzará a las 08:00 y concluirá a las 14:00. Este horario corresponde exclusivamente a la liberación de vehículos que permanecen en los patios de retención.

El cronograma de la AMT establece así dos jornadas consecutivas para este procedimiento, a diferencia de los centros de revisión técnica, que no abrirán el sábado.

Calendario de atención de la AMT durante el feriado

Los horarios anunciados por la Agencia Metropolitana de Tránsito quedan distribuidos de la siguiente manera:

Servicio Viernes 20 de noviembre Sábado 21 de noviembre Centros de Revisión Técnica Vehicular 08:00 a 17:00 No hay atención Centros de Retención Vehicular Liberación de vehículos de 08:00 a 14:00 Liberación de vehículos de 08:00 a 14:00

La AMT informó que mantendrá estos servicios durante el feriado para dar continuidad a los procesos de atención y facilitar el cumplimiento de los trámites ciudadanos.

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