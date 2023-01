Agente de la AMT intentó remolcar buseta escolar con estudiantes a bordo, en Quito

Según la AMT, la buseta escolar fue escoltada hasta la unidad educativa. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Redacción Elcomercio.com

Un video se difundió en redes sociales en el que supuestamente un elemento de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito quiso remolcar en una wincha a una buseta escolar con los estudiantes a bordo.

El clip en cuestión dura 15 segundos. Ahí se ve cómo tres uniformados de la AMT dialogan entre ellos. Luego uno de ellos se dirige hacia la persona quien aparentemente graba el video. Por el ángulo de la grabación se nota que ella se encuentra desde una parte superior a la de los agentes. Aparentemente desde la unidad escolar que está subida en una plataforma o wincha.

"Le voy a dar esos minutos señorita, Ok. Yo necesito que los niños estén tranquilos. No pasa nada, ustedes estén tranquilitos, ¿de acuerdo? No se preocupen de nada", dice el agente que encabeza la conversación.

La AMT emitió un comunicado al respecto la mañana de este viernes 13 de enero del 2023. En el documento se indica que "en el preciso momento en que el que se identificó un mal procedimiento en vía por parte de un agente civil de tránsito actuó de manera urgente deteniendo dicho procedimiento para precautelar la seguridad de todos los estudiantes...".

Incluso se agrega que se escoltó el traslado de la buseta escolar hasta la unidad educativa.

El comunicado de la AMT agrega que se le recordó a su personal que su política no "permite la violación a la seguridad e integridad" de los niños "bajo ninguna circunstancia".

Asimismo dijeron que se inició un sumario administrativo al agente que realizó el mal procedimiento.

Visita nuestros portales: