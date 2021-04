Los taxis tienen libre circulación, en el día y en la noche, en Quito

Los dos tipos de restricciones que rigen en Quito, en el día por el número de placas y en la noche para todos los automotores, no afectan a la circulación de los taxis legales.

Guillermo Abad, titular de la Secretaría de Movilidad, aclaró que este tipo de autos pueden circular libremente pese a las restricciones que se aplican en la urbe durante las 24 horas del día.



En la capital está vigente el plan Hoy No Circula, que se retomó el pasado 12 de abril y que implica que los vehículos con placas particulares terminadas en 0, 1, 2 y 3 no podrán circular el lunes.



Los que terminan en 2,3, 4 y 5 no lo harán los martes; 4, 5, 6 y 7 los miércoles; 6, 7, 8 y 9 los jueves; 0,1, 8 y 9 los viernes. Mientras que los sábados, domingos y feriados hay libre circulación.



Esta restricción está vigente de 05:00 a 20:00 de lunes a viernes. Para este horario sí son válidos los salvoconductos que emite el Municipio para vehículos, por ejemplo, del sector productivo. La medida diurna aplica dentro del perímetro urbano.



Mientras que a partir de las 20:00 hasta las 05:00, ningún automotor puede circular en todo el Distrito Metropolitano. Es decir que en esta disposición se incluyen las parroquias rurales y los valles. Para este horario tampoco son válidos los salvoconductos.