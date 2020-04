Quito, Guayaquil, Ambato y Babahoyo concentran el mayor número de incumplimientos por aglomeración

LEA TAMBIÉN

Juan Zapata, director del ECU 911, informó la mañana de este domingo 26 de abril del 2020 que se registraron 23 369 alertas de personas que no cumplieron con el distanciamiento social, es decir, hubo aglomeración. La mayoría de los casos se reportó en Quito, Guayaquil, Ambato y Babahoyo.

También dio datos sobre el mal uso de la línea 911, que es para receptar emergencias. Suman 768 000 llamadas que no correspondían a una contingencia. Esto le cuesta al Estado cerca de USD 1 millón, sostuvo.



Este fin de semana no se entregaron los datos actualizados sobre covid-19. Se debe a que se trabaja en la migración de datos, explicó el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Xavier Solórzano. “Es un trabajo arduo, ya que el nuevo programa de procesamiento de datos será automatizado”.



El objetivo -mencionó- es que desde los laboratorios se suban las cifras al servidor, para obtener información en tiempo real. Los datos procesados permitirán mirar la información de los nuevos casos y su tendencia, para que se tomen decisiones pertinentes y responsables.



Pidió una mayor responsabilidad de la ciudadanía. La corresponsabilidad es muy importante. “El hecho de quedarnos en casa o del distanciamiento social es importante". También resaltó el uso de las mascarillas y el lavado e higiene de las manos.



Aseguró que “el plan de apertura es gradual. Se abrirán algunas actividades de ciertos sectores productivos. No es una reapertura social”, recalcó.



Hasta el viernes 24 de abril del 2020 hubo 22 719 casos positivos y 576 fallecidos.