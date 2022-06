Quishpe: ‘la prepotencia de Guillermo Lasso fortalece la unidad del movimiento indígena’

Salvador Quishpe, coordinador de la bancada de Pachakutik en la Asamblea Nacional. Foto: Archivo EL COMERCIO

Roger Vélez (I)

El jefe de bloque legislativo de Pachakutik, Salvador Quishpe, se reunió este martes 14 de junio del 2022 en su despacho con los asambleístas rebeldes de esta bancada en el Palacio Legislativo.

En ese encuentro, se escucharon llamados a la unidad, después de varios meses de tensiones por el proceso que terminó en la detención de Guadalupe Llori. Las protestas de la Conaie y el arresto de su líder, Leonidas Iza, al parecer, los ha unido luego de un año de disputas internas entre los asambleístas del movimiento indígena.

Después de dar lineamientos a los legisladores sobre varias acciones a seguir, Quishpe conversó con este Diario y dijo que la actitud del gobierno sirvió para reunificar al movimiento indígena.

¿Se va a alargar esta manifestación?

Yo no sé. No tengo la menor idea de qué va a pasar. Lo único que sabemos es que estamos indignados. Lejos de darnos una respuesta a estos planteamientos que el pueblo ecuatoriano viene haciendo desde hace rato, solo se han dedicado a descalificar.

¿Ya tienen algún logro?

Creo que hay varios. El primero es que la conciencia nacional le está diciendo al Gobierno que responda a los ecuatorianos, más allá de que los 17 millones de ecuatorianos estemos en las calles o no. Hay otros resultados más puntuales: gracias a la prepotencia de Guillermo Lasso nos ha ayudado para fortalecer la unidad del movimiento indígena.

¿Cómo irán a la reunificación de Pachakutik?

Esto camina en el marco del compañerismo y de las acciones. En este momento nos hemos juntado todos y nos hemos distribuido. Tenemos compañeros asambleístas encargados de la gestión internacional con los organismos de derechos humanos, tenemos asambleístas encargados de los asuntos de las comparecencias a las autoridades del Gobierno que han abusado del poder, tenemos compañeros asambleístas encargados de la relación interna entre la bancada y las distintas organizaciones sociales. Como jefe de bloque estoy proponiendo al Presidente de la Asamblea que para el día jueves ponga como primer punto del orden del día, un proyecto de resolución que busca la libertad de los compañeros detenidos y que conmina al Gobierno a una respuesta inmediata frente a los 10 puntos que son exigidos.

¿Cuáles serán los siguientes pasos?

Lo primero: estamos pidiendo al Presidente de la República que, en aras de devolverle un poquito de tranquilidad, tanto para el Gobierno, pero sobre todo para el Ecuador: libertad de los presos. No tiene ningún sentido tener detenidos de manera ilegal a nadie. Segundo, la respuesta inmediata a los 10 puntos que viene pidiendo la movilización. Y tercero, llamamos al pueblo ecuatoriano a radicalizar más esta movilización.

¿Cuántos detenidos hay hasta la mañana de este martes 14?

Conozco que hay cuatro compañeros detenidos de la comuna de San Miguel del Común, en el norte de Quito, y el compañero presidente de la Conaie. Es una información preliminar.

¿Qué saben de la situación de Leonidas Iza?

Lo que sabemos es que a Leonidas Iza le detuvieron de una manera ilegal. No le detuvieron en delito flagrante. Lo dice un comunicado oficial de la misma Fiscalía. Le sacaron a la fuerza de su vehículo. Para nosotros es una detención ilegal y hay un posible delito de secuestro. Vamos a evaluar con nuestros abogados y no descartamos poner las denuncias penales en contra de los responsables.

¿Pero Iza ha estado llamando a derrocar al presidente?

Bueno, a veces la gente se pronuncia de una manera. Cuántos ecuatorianos no han pedido que se vaya a la casa al presidente Guillermo.

Sin embargo, se trata del líder de la Conaie…

Es un ciudadano más.

¿La Asamblea podría mediar en esta situación?

Sí tenemos nosotros que aportar para esto con mucho gusto. Aquí lo que se necesita es la voluntad política del Gobierno, empezando por el presidente Guillermo Lasso y no salir a la medianoche a decir que no va permitir que haya vandálicos, ¿cuáles vandálicos?

En florícolas se habla de saqueos, ¿quién responde?

Son mal acostumbrados a esperar que el pueblo se movilice. Y el pueblo se moviliza a su manera. El Gobierno ya sabía desde hace un año que esto es lo que está pidiendo el pueblo ecuatoriano: bajar el precio de los combustibles, detener el incremento del precio de alimentos, insumos agropecuarianos. Hay una forma de saqueo: cuando el pueblo va y afecta a una florícola allí si se le amplifica con toda la fuerza que son saqueadores. Y qué dice el Presidente frente a los industriales que son saqueadores del bolsillo del pueblo, cuando al antojo de ellos ponen el precio de la leche de 80 a 95 centavos, esa es una forma de saquear.

¿Hay condiciones para retomar el diálogo con el Gobierno?

Los pueblos indígenas, el pueblo ecuatoriano, siempre ha sido un pueblo de diálogo. Eso no se descarta nunca, pero no por eso van a abusar de esa predisposición del diálogo. El diálogo tiene que ser con respuestas.

La salida de Llori afectó la coordinación entre Ejecutivo y la Asamblea? Para nosotros ese es un tema secundario.

Usted ha señalado que si baja el precio de la gasolina bajará el costo de los víveres y factibles, ¿pero es factible?

Si es que el Gobierno nacional se pone al servicio de los ecuatorianos puede bajar el precio de los combustibles de USD 1,90 a 1,50 el galón del diésel, y en el mismo decreto ordenar que se bajen en la misma proporción los pasajes. Y en el mismo decreto ordenar que se baje en la misma proporción el precio del arroz, del aceite.

El Gobierno argumenta que en un año de mandato no se pueden solucionar todos los problemas…

El Presidente ofreció un país del encuentro. Se suponía que era un encuentro con los ecuatorianos. Sus proyectos de ley, Creando Oportunidades, la Ley tributaria y la Ley de inversiones, dan cuenta de que el Presidente no está orientando su gobierno para los ecuatorianos, sino para los negocios con sus colegas banqueros, empresas nacionales, multinacionales. Por lo tanto, no es un asunto de tiempos. Es un asunto de decisión para ver donde está caminando.

El Ejecutivo habla de un bloqueo de la Legislatura…

Esta Asamblea, más allá de los errores que pudo haber cometido, no es una Asamblea entreguista a los intereses multinacionales.

Si la agenda legislativa de Pachakutik se está cumpliendo, de alguna manera, ¿por qué salir a las calles y perjudicar a quienes quieren trabajar?

Respetamos las opiniones. Nosotros no hemos querido salir a molestar a nadie. Y por eso es que hemos acudido un año al diálogo, pero no existe ninguna respuesta. Nosotros no vamos a pasar aquí cuatro años, mientras tanto el Gobierno sigue tomando decisiones.

Es una realidad internacional el incremento de los precios de los combustibles y alimentos….

Por un lado, es verdad, pero esa no es la realidad del Ecuador. Si eso fuera así, entonces pongamos todo a nivel de Estados Unidos: el precio del galón del diésel al precio de ese país; y también el kilo de papa al precio que está en Estados Unidos. Aquí el costo de la mano de obra es distinto. Aquí lo que debían haber hecho y debe hacer este Gobierno es producir más combustibles a precio ecuatoriano, pero aqui no hay voluntad para eso.