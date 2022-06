En el Austro se radicalizan las protestas este 14 de junio

Grandes rocas fueron colocadas en el kilómetro 82 de la vía Cuenca- Girón- Pasaje. Foto: Cortesía.

Lineida Castillo (I)

Tres vías que conectan a Azuay con Loja, El Oro y Cañar siguen cerradas en varios tramos. Los líderes indígenas anunciaron que este martes, 14 de junio del 2022, radicalizarán las protestas ante la detención de su líder, Leonidas Iza.

Horas antes de la dentención, un patrullero de la Policía Nacional fue incendiado en el kilómetro 68, sector de San Pedro de Yumate, en la vía Cuenca-Molleturo, que comunica con Guayas. Este sitio estaba tomado por campesinos en respaldo del paro nacional.

Renato Cevallos, comandante de la zona 6 de la Policía Nacional, dijo que con el paso de las horas está aumentando la violencia en el contexto del paro nacional, y calificó lo ocurrido en Molleturo como actos vandálicos, delictivos y terroristas.

No hay detenidos, pero la Policía consiguió dispersar a los manifestantes y la vía ya está habilitada. Además, dijo que han tomado todas las precauciones y que tienen custodiado las áreas estratégicas para evitar posibles atentados.

Cierre de vías

Entretanto, las carreteras interprovinciales Girón-Pasaje, Cuenca-Loja y la Azogues-Biblián-Cochancay siguen cerradas en más de 10 puntos. Mientras que desde Morona Santiago están bloqueadas la Macas-Puyo y la Macas-Riobamba.

El lunes 13 de junio, mediante el diálogo los comuneros abrían el paso de forma intermitente en los sitios de bloqueo, sin embargo anunciaon que eso ya no lo harán este 14 de junio. En algunos casos el transporte particular está utilizando el paso por vías de segundo orden.

El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acompaña esta mañana a los campesinos e indígenas de Santa Marianita, cantón Girón, donde se han colocado barricadas de montículos de tierra, piedras y ramas de árboles.

Pérez cuestionó la detención del Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y dijo que la protesta es legítima, porque los campesinos no tienen créditos ni subsidios, porque los estudiantes no tienen cupos en las universidades, porque sigue subiendo el precio de los combustibles y el pueblo ya no aguanta más.

Varias organizaciones indígenas anunciaron para este martes 14 de junio una movilización por las calles céntricas de Cuenca, mientras la Unión Nacional de Educadores de Azuay lo hará el jueves, a partir de las 16:00.