Quiénes son los reservistas a los que Putin quiere reclutar para la guerra en Ucrania

Más de 1 500 rusos han sido detenidos por protestar la movilización parcial de Vladimir Putin. Foto: Getty Images.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto el pasado 21 de septiembre del 2022 para anunciar una movilización parcial. El objetivo es reforzar el frente en Ucrania, con 300 000 reservistas rusos que se incluyan en las tropas. El primer mandatario indicó que este decreto busca proteger a las personas que se encuentren en territorio ucraniano ocupado por Rusia.

En una entrevista para BBC, Dmitry de 28 años comentó que "es espeluznante... como en una película de ciencia ficción de los años 80". La población rusa ha salido a protestar en las calles y ya hay más de 1 000 detenidos. Otros buscan salir del país, aunque hay largas filas de automóviles en la frontera con Georgia.

Miedo y preocupación por ser llamados a las filas rusas

Para Dmitry, esta situación le hace plantear la idea de abandonar su país. Opina que estas acciones del presidente Putin reflejan la derrota. "No tiene Ucrania y planea inundar el frente con cadáveres rusos", indicó.

El mandatario comentó que los primeros en ser llamados al frente serán "aquellos que hayan servido en las Fuerzas Armadas, tengan ciertas especialidades y experiencia relevante". Pero, en Rusia cualquier ciudadano que conste como reservista está sujeto al servicio militar de manera obligatoria.

Las únicas formas de dejar este servicio es cuando se llega al límite de edad, delitos graves, razones de salud o sentencias judiciales de prisión que no puedan ser revertidas. Según Vyacheslav, los posibles reservistas no dudan en atentar físicamente contra ellos mismos, es decir causarse lesiones para no ir a la guerra.

Otra fuente de la BBC desde Kaliningrado comenta: "Estoy listo para romperme una pierna, un brazo, sentarme en un centro de prisión preventiva". El ciudadano ruso ve a estas opciones para no entrar al lote que iría al borde de Ucrania.

En este listado no aparecen trabajadores de la banca, campos de informática y periodismo. El Ministerio de Defensa ruso explica que con esto se "garantiza el trabajo de las industrias de alta tecnología, como el sistema financiero". En la ley rusa no se especifica el sexo del ciudadano, lo que se busca es la especialidad en el registro militar.

Entre las especialidades más buscadas aparecen la ingeniería informática, medicina, cartografía, especialidad en instrumentos de medición y meteorología. Muchos hombres que esperan la convocatoria militar enfrentan una elección complicada, prisión o guerra. Según la ley rusa, cuando hay una movilización, los que estén registrados en el ejército tienen prohibido salir del país sin permisos de comisarías militares.

Altos precios para salir del país

Luego del anuncio de Putin, los boletos aéreos desde Moscú a capitales como Estambul, Turquía o Baku, Azerbaiyán se duplicaron. Los más baratos están valorados en USD 1 000.

Ciudadanos rusos que no han tenido la forma de salir del país, han salido a protestar. Se calcula que hay casi 1 500 detenidos. Estos fueron llevados a los departamentos de policía para luego darles el informe de alistamiento militar.

