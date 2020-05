Estudiantes, trabajadores y sectores sociales se movilizaron este 25 de mayo en contra de las medidas del Gobierno

LEA TAMBIÉN

Las calles que conducen a la Plaza Grande, donde está el Palacio de Gobierno de Ecuador, amanecieron cercadas con vallas de acero y policías antimotines este lunes 25 de mayo del 2020, cuando se cumple un feriado por la conmemoración de la Batalla de Pichincha, la gesta de independencia del 24 de mayo de 1822.

“Presupuesto/ para la educación/ y no/ y no/ para la corrupción”, coreaban trabajadores, estudiantes y sectores sociales al caminar hacia el Centro Histórico de Quito la mañana de este lunes, en una protesta convocada para rechazar la corrupción denunciada en la emergencia sanitaria por el covid-19, las reformas laborales en la Ley de Apoyo Humanitario, las medidas económicas anunciadas el 19 de mayo por el presidente Lenín Moreno y el recorte presupuestario de las universidades públicas.

Pasadas las 10:00, distintas marchas partieron desde la Caja del Seguro, edificio matriz del IESS en la av. 10 de Agosto, frente al parque de El Ejido, y desde la Plaza Indoamérica, frente a la Universidad Central del Ecuador. “La defensa de los derechos laborales es tu responsabilidad”, se leía en un cartel blanco del sindicato de trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito.



Quito, 25 de mayo del 2020. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO

Quito, 25 de mayo del 2020. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



José Villavicencio, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), cuestionó las reformas laborales contempladas en Ley de Apoyo Humanitario aprobada en la Asamblea el 15 de mayo pasado. La normativa contempla la figura de acuerdo entre empleador y trabajador, la reducción de la jornada laboral hasta en un 50%; es decir, de ocho a cuatro horas diarias, con una remuneración equivalente que no podrá ser menor al 55% de la que el empleado tenía antes de la de emergencia, y el pago del aporte a la seguridad social de acuerdo con la jornada reducida. Esto podrá aplicarse por dos años y renovarse por dos años más, según dicha Ley.



Villavicencio sostuvo que tras el Informe a la Nación presentado el domingo 24 de mayo por el presidente Moreno a la Asamblea, no esperan que los artículos relacionados con lo laboral sean reformados por el Ejecutivo. Señaló que el FUT trabaja en una demanda de inconstitucionalidad, con base en el artículo 326 de la Constitución, el cual establece que “los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario” y que “en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras”.



La demanda, dijo Villavicencio, se presentará cuando la Ley, ahora en manos del Presidente, entre en vigencia. Asimismo, dijo, el FUT continuará con movilizaciones y plantones en contra de las medidas económicas, la reducción de la jornada y por la defensa del salario de los maestros.

Entre tambores, gritos contra la corrupción y consignas por los derechos laborales, la marcha avanzó desde la Caja del Seguro hasta el Centro Histórico. Al pasar por las calles Guayaquil y Chile, uno de los accesos a la Plaza Grande, se registró un incidente con policías antimotines. Jóvenes pedían a los marchantes no detenerse en esa valla y continuar su paso de norte a sur, sin caer en provocaciones de posibles infiltrados (personas encapuchadas golpearon con correas a policías y encendieron llantas). Su objetivo era avanzar hasta la Plaza de San Francisco, de forma pacífica.



Luego de casi dos horas de caminata, policías antimotines y uniformados en motocicletas irrumpieron en la marcha y replegaron a los manifestantes en la Plaza de Santo Domingo primero y luego en las calles Maldonado y Rocafuerte. Hubo golpes de tolete y gas lacrimógeno; policías con caballos y perros aguardaban a 100 metros. “Presupuesto/ para la educación/ y no/ y no/ para la represión”, se escuchaba entre los caminantes.

Quito, 25 de mayo del 2020. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO





Profesores, estudiantes, vendedores… protestaron en Quito



“Somos los hijos de los obreros que no podrán callar”, se leía este lunes 25 en uno de los carteles de la marcha de los estudiantes, docentes y trabajadores universitarios, que partió desde la Universidad Central del Ecuador, en Quito, para rechazar el recorte de USD 98 millones del presupuesto de 32 universidades públicas y escuelas politécnicas de Ecuador, anunciado por el Gobierno en el contexto de la crisis por el covid-19.



“Necesitamos juntarnos para poder resistir a esta crisis económica, social y de salud que nos está matando”, decía la persona que sostenía el cartel, calzada una mascarilla en el rostro, en el cuarto plantón convocado por el Frente en Defensa de la Educación Pública, al cual esta vez también asistieron maestros de primaria, vendedores ambulantes y otros afectados por las medidas económicas tomadas por el Gobierno frente a la emergencia sanitaria, como la reducción de la jornada laboral en parte del sector público, incluidos maestros, lo que implicará una rebaja de su salario. Se sumaron Revuelta, Bloque Proletario y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE).



Jackeline Artieda, del Frente en Defensa de la Educación Pública, pidió mantener la distancia de dos metros entre manifestantes e invitó a los asistentes a precautelar su seguridad, tras los hechos violentos registrados en una protesta realizada en días pasados en Guayaquil. “Le advertimos a la fuerza pública que no van a invadir nuestro espacio de manifestación, si quieren entrar lo pueden hacer pero como manifestantes”.



Los asistentes usaron mascarilla y otros elementos de bioseguridad, como gafas, guantes o trajes de bioprotección. También llevaron tambores, cuyo sonido acompañó las consignas gritadas por estudiantes, docentes y trabajadores. La marcha avanzó desde la Plaza Indoamérica hasta la Caja del Seguro.



“Si te detienen grita tu nombre”, aconsejaban integrantes del Frente en Defensa de la Educación Pública. Organizaciones de derechos humanos los acompañaron. “El Gobierno defiende a las personas con dinero y ha hecho recortes a la educación, muchas personas se están quedando sin empleo”, decía una estudiante en la caminata.



Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, enfatizaba que el reclamo no termina este 25 y que habrá nuevas movilizaciones en el marco del pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC), que en primera instancia emitió medidas cautelares para que el Ministerio de Finanzas se abstenga de recortar el presupuesto universitario.



"Estoy defendiendo el presupuesto para la educación. Estamos haciendo uso de nuestro derecho a resistir a las medidas”, sostuvo un docente que expresó su rechazo a los despidos. “Basta ya, docentes sin miedo reclaman sus derechos”, se leía en otro cartel, sostenido por una maestra de primaria. “Soy docente y mi vocación es la educación a los niños, por ellos yo tengo que luchar y por mis derechos, porque también soy madre y tengo que ver por mi familia”. La profesora aseguró que al reducir una hora de su jornada laboral (el Presidente anunció la reducción de dos horas de la jornada laboral diaria para parte del sector público; excepto para profesores, en cuyo caso será una hora), “no es verdad que solo nos quitan una hora, nos quitan nuestro derecho como docentes”.



Vendedores ambulantes también acudieron a la protesta convocada por estudiantes de la Universidad Central. “Acompañamos a los estudiantes de nuestro país, como ecuatoriano tengo derecho a protestar”, dijo uno de ellos. A bordo de su bicicleta, una graduada dijo que tras haber tenido acceso a la educación, quiere que otros también lo tengan, “porque el sistema nos quiere ignorantes para tenernos callados”.



Guayaquil, 25 de mayo del 2020. Foto Cortesía





Protesta de trabajadores en Guayaquil



La marcha blanca convocada por la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador y su núcleo de Guayas reunió a decenas de personas en la calle Olmedo, en Guayaquil, este lunes 25 de mayo del 2020. Los manifestantes acudieron de blanco para protestar contra la reforma laboral y las últimas medidas del Gobierno de Lenín Moreno, como el cierre de empresas del Estado.



Intentaron llegar hasta la Gobernación del Guayas para entregar un petitorio. Durante el recorrido, gritaron consignas en contra del Gobierno. El acceso fue nuevamente cercado a la altura de la calle Colón, donde se decomisaron fuegos artificiales. La concentración se dispersó luego de una hora, alrededor de las 10:00.



Paralelamente, en los exteriores del Gobierno Zonal, en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, se organizó un plantón de trabajadores de la empresa pública Inmobiliar, cuyo cierre fue anunciado por Moreno.



La institución forma parte de las empresas públicas y secretarías que serán cerradas; sus competencias ahora se sumarán a las del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.