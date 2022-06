La primera vicepresidencia genera una nueva disputa en la Asamblea Nacional

El nuevo presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), y la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní (ID). Foto: Patricio Terán /EL COMERCIO

Róger Vélez

La primera vicepresidencia de la Asamblea centra una nueva disputa en el Legislativo. A una semana de que Virgilio Saquicela (ind.) reemplazara a Guadalupe Llori (PK) en la Presidencia, entre las bancadas aún no hay consensos para suplir esa vacante.

Se trata de un puesto estratégico en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Entre sus funciones está reemplazar al titular de esta Función en caso de ausencia temporal o definitiva.

La mayoría de oposición: correísmo, el Partido Social Cristiano (PSC), los rebeldes de Pachakutik y los disidentes de la Izquierda Democrática (ID), logró sumar 81 votos para remover a la presidenta, y busca imponerse nuevamente.

El primer escenario es que desde esas mismas fuerzas políticas se ocupe la primera vicepresidencia. Para la elección se requiere de 70 votos (mayoría absoluta) en el Pleno del Legislativo. En caso contrario, las negociaciones podrían abrirse a las otras bancadas.

Pese a que el coordinador del bloque de Pachakutik, Salvador Quishpe, aseveró que no designarán un candidato, Mario Ruiz, de los denominados rebeldes, adelantó que ese puesto le corresponde al movimiento indígena: entre las opciones están Darwin Pereira y el propio Ruiz.

Indecisiones

Los legisladores de Pachakutik afines a Llori creen que el caso no está cerrado e insisten en que su remoción fue ilegal. Tres días después de ser removida de la Presidencia, ella fue designada como integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales.

“Creemos que todavía no está definido el tema, estamos todavía a la espera del pronunciamiento del juez sobre el incumplimiento de medidas cautelares”, señaló Sofía Sánchez, subcoordinadora de Pachakutik.

El oficialismo también está en una disyuntiva, después de que no participó de la comisión pluripartidista ad hoc que procesó a Guadalupe Llori. Una alternativa es reclamar el puesto, en virtud de que Saquicela fue expulsado del bloque. O mantenerse al margen de las negociaciones.

“Por el momento no hemos decidido si vamos a participar en esas conversaciones, pero no podemos perder de vista el contexto en el que nos encontramos. Todavía hay algunas cosas que resolver por parte de la justicia ecuatoriana”, dijo Nathalie Arias, de Creo.

PSC no tendrá candidatura

Aunque el PSC no tiene ningún representante en el CAL, el jefe de esa bancada, Esteban Torres, confirmó que no disputarán ese puesto. “Para nosotros es un mensaje de que la remoción de la presidenta Llori no fue por un tema de puestos, sino por un tema de decencia pública”, adujo.

Torres consideró que no tiene asidero legal la postura del jefe de bloque de la Izquierda Democrática (ID), Marlon Cadena, de que el puesto de Saquicela lo ocupe la primera vicepresidenta, Yeseña Guamaní, pero reconoció que la ley “es poco clara” al respecto.

El asambleísta Alejandro Jaramillo, que fue separado de la bancada de la ID, es parte de la nueva mayoría. Mencionó que “la designación de la o el primer vicepresidente de la Legislatura tomará el tiempo que sea necesario; las fuerzas políticas debemos dialogar y consensuar de manera transparente”.

Falta de quórum

Saquicela convocó el sábado pasado al CAL para su primera sesión como presidente, pero no hubo quórum. En esto incidió, además del puesto que permanece vacante, el hecho de que no asistieran los vocales Nathalie Arias (Creo), Johanna Moreira (ex ID) y Ronny Aleaga (Unes).

Arias acusó al Presidente de haber excedido el plazo que tenía para convocar a la sesión donde constaba como primer punto la calificación presentada por el oficialismo en su contra. “Ya habría caído en su primer incumplimiento de funciones”, mencionó Arias.

Sobre la conformación de una comisión que sustancie la denuncia del correísmo contra la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní (ID), tampoco hay una fecha para la resolución del Pleno.