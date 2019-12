Dos presupuestos manejará Consejo Nacional Electoral en 2020

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá USD 35 384 910 para funcionar en el 2020. Así lo establece la proforma presupuestaria que entró a regir por el Ministerio de la Ley. Aun así, en enero próximo el CNE remitirá al Ejecutivo otro presupuesto para organizar los comicios del 2021.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, señaló que el organismo que dirige solicitará USD 176 millones. Ese pedido se realizará en enero de 2020.



De esos recursos saldrían USD 6 millones para la reingeniería de cuatro sistemas informáticos del CNE: el de procesamiento y publicación de resultados, el sistema de verificación de firmas, el de registro electoral (padrón) y el sistema de afiliaciones.



A estos se sumará la incorporación de un software para el control del gasto electoral. Esta acción es obligatoria porque consta en las reformas al Código de la Democracia, aprobado por la Asamblea. Ahora se espera el veto del Ejecutivo.



Para esos cambios el CNE firmó una carta de intención con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/Capel). Se hará en cuatro etapas.



La primera tiene que ver con la validación del diagnóstico informático que hizo el propio CNE después de los reparos que puso la Contraloría a sus sistemas informáticos. De ese diagnóstico se desprendió que lo urgente era intervenir en los cambios a los cuatro sistemas.



La segunda fase será la asistencia técnica en los cambios que se realizarán al sistema. Sobre esto, Atamaint señaló que no habrá un gasto directo en un nuevo sistema, sino que se invertirá en el pago de la logística que implica la presencia de los delegados de Capel, durante el proceso.



Después de estas dos etapas será posible determinar la necesidad del cambio de equipos, ya que, según Atamaint, los actuales son obsoletos.



La tercera fase consiste en el acompañamiento durante las pruebas y simulacros de funcionamiento de los sistemas que serán intervenidos.



Logística para el 2020

El CNE le planteó al Ejecutivo que para funcionar durante el próximo año se necesitaban USD 57 millones. Sin embargo, con el presupuesto asignado, según Diana Atamaint, sí se podrán cubrir los costos de operación de este ente electoral.



De acuerdo con las cifras del Ministerio de Finanzas, durante el 2019 (hasta el 16 de diciembre), el CNE ha gastado 85,1 millones. Según esa entidad del Gobierno, el presupuesto inicial planteado a inicios del año fue de USD 104,4 millones. Es decir, hasta el momento se ha ejecutado el 88,8%.



Sin embargo, la drástica reducción del presupuesto entre el 2019 y el 2020 tiene que ver con los recursos que le fueron asignados al CNE para el desarrollo de las elecciones seccionales de marzo pasado.



Los recursos que constan en la proforma 2020 tienen que ver únicamente con el presupuesto para la operatividad. El CNE, durante el 2020, prevé gastar en sueldos USD 22 millones; es decir, el 62,8% de lo asignado para el próximo año.



No es el primer año en que más de la mitad del presupuesto va a gastos de personal. Si se observa el gasto devengado (lo que efectivamente entregó el Ministerio de Finanzas durante el año) en lo referente a pago del personal entre el 2016 y el 2019, el CNE ha destinado entre USD 32 millones y USD 37 millones para sueldos.



Atamaint dijo que durante el 2019 hubo dos recortes a su presupuesto. Al final de este año el CNE recibió USD 23 millones. De esto, lo planificado para destinar a sueldos a inicios del 2019 era USD 23, 2 millones.



La principal del CNE informó que una de las medidas que se tomará para el próximo año será desvincular a 50 personas que se desempeñan como técnicos de apoyo. “No son cargos de especialistas”, dijo.



A finales de octubre pasado, el CNE ya enfrentó un problema por falta de recursos para cancelar los sueldos de los trabajadores que tienen contrato ocasional. A un total de 570 funcionarios no se les renovó el contrato en noviembre pasado. Tras un acercamiento con el Gobierno central, el inconveniente se solucionó. Atamaint dijo que con el presupuesto asignado para el próximo año se garantiza que ese hecho no se repita.