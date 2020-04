Presidente Lenín Moreno dice que toma las decisiones en crisis del covid-19

LEA TAMBIÉN

El presidente de la República, Lenín Moreno, dio una cadena nacional este 15 de abril del 2020 en la que aseguró que, si bien no aparece en recorridos en el país, es él quien toma las decisiones. “No soy amigo de la alharaca. Hace años dejamos el estado de propaganda y el gobierno de tarima”, dijo.

“Les dije desde el primer momento que se recomendó el aislamiento. Mi situación me impide salir a territorio. Soy una persona de la tercera edad, con discapacidad física y con los problemas médicos que eso representa. Los médicos me han dicho que fácilmente podría contraer el coronavirus y que difícilmente podría superarlo. pero eso no significa que el Presidente ha estado ausente.



“El Presidente -dijo Moreno- toma las decisiones finales, en base al informe que presentan los señores ministros. Así, por ejemplo, decidí cerrar fronteras cuando apenas teníamos 28 casos. Decidí ser el primer país en la región en pedir que nos quedáramos en casa cuando teníamos 58 casos”.



“Acaso se extrañan las sabatinas, donde se ordenaba a las funciones del Estado cómo comportarse, desde las que se insultaba a los opositores, desde las que se imponían sentencias y se rompían periódicos”, agregó en su intervención.



“He leído y escuchado comentarios que señalan que no estuvimos preparados. Claro que no estuvimos preparados. Nadie lo estuvo Yo pregunto: ¿los estuviste tú? ¿Tu familia? ¿Tu empresa? ¿Algún país estuvo preparado? Pero en una situación como la nuestra en la que dejaron saqueadas las arcas fiscales y sin dinero de ahorro”, explicó el mandatario.



“Hemos hecho correcciones en el camino gracias a un equipo de decisiones firmes y claras. Hemos conseguido el funcionamiento eficiente de los hospitales, avanzamos firmemente a entregar el bono de protección a 950 000 familias ecuatorianas”,



“La misión de Tarea ha levantado 1 400 fallecidos en hospitales y viviendas de Guayaquil. Todos ellos están recibiendo sepultura digna”, enfatizó.



“Gracias. Muchas gracias a mi equipo que día a día empieza su trabajo a las 04:00 en reunión virtual conmigo para después ir a territorio a jugarse la vida lejos de los suyos. Otto, María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán, Paúl Granda, Jorge Wated, Javier Lazo, entre otros. Son lo servidores que necesita el país. Gracias a nuestros héroes diarios: médicos, policías, Fuerzas Armadas. Gracias a los que están produciendo en el campo, que facilitan que tengamos luz, agua, combustibles, que nos recogen la basura”.