Carlos Luis Morales pide deponer actitudes políticas y trabajar en equipo durante la emergencia

El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, detalló que entre el 1 y el 2 de abril, en Guayaquil se realizaron 480 actas de defunción, debido a la emergencia sanitaria por el covid-19. Según él, la ciudad necesita ayuda urgente.

“Nosotros sabemos cuántas familias tienen cadáveres en Guayaquil. Entre ayer y hoy se hicieron 480 actas de defunción y levantando 150 cadáveres diarios”, dijo el funcionario, en una entrevista para CNN.



Lamentó que los prefectos del país hayan mantenido competencias “limitadas” durante la emergencia, puesto que no han formado parte del equipo que toma las decisiones, su delegado no está en la mesa principal del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), según dijo.



“Necesitamos ayuda de otro nivel debemos deponer actitudes políticas, mezquindad y la envidia que hay, trabajar en equipo y que nos tomen en cuenta a los Prefectos”, dijo Morales, de manera enfática.

EL COMERCIO



Durante su intervención, que duró poco más de 4 minutos, cuestionó la poca previsión y control que hubo durante los primeros días de la emergencia, que provocó que Guayas sea la provincia con mayor número de contagios; hasta este 4 de abril se registran 2 402 casos.



“Asumir la responsabilidad, creo que nos confiamos, no hubo la prevención adecuada. La gente no usaba mascarillas, iba a trabajar sin protección se fue contagiando y todo se salió de las manos. No hay medicinas, los médicos no se abastecen y las enfermeras están enfermas”, apuntó.