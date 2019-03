Consejo Consultivo estableció precio oficial de la saca de arroz en cáscara en USD 29; pero falta firmar Acuerdo Ministerial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Durante el Consejo Consultivo del Arroz del 8 de marzo del 2019 se estableció un nuevo precio oficial para la gramínea. La saca de arroz de 200 libras en cáscara tendrá un costo único de USD 29.

Pero el ministro de Agricultura, Xavier Lazo, todavía tiene pendiente la firma del Acuerdo Ministerial.



Este Diario conoció que el precio está sujeto a consulta entre los actores del sector, sobre todo de los productores que han mostrado su desacuerdo. Los arroceros proponen un precio entre USD 30 y 32 y los industriales USD 28.



Con un precio fijo de la gramínea se eliminaría el sistema de franjas que estaba vigente desde el 2017.



“El ministerio propuso ese precio, de 29 dólares. Con eso ya no hay franja”, confirmó Juan Pablo Zúñiga, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros (Corpcom). La franja manejaba un precio mínimo de sustentación de USD 32,50 y un máximo de 35,50.



El gremio de industriales, que agrupa a 45 piladoras del país, estuvo convocado a la reunión del Consejo Consultivo del viernes pasado. Duró alrededor de cuatro horas. “Con esto (acuerdo) se tiene un precio más cercano a la realidad y sin distorsiones”.



Pero del lado de los productores hay desacuerdos. Xavier Icaza, estuvo en la reunión como independiente y propietario de la empresa Kingselsa. Aseguró que el acta de acuerdo se basó en un informe económico y técnico. “El mercado no va a pagar un precio tan alto como el que teníamos”.



Icaza estima que para que la producción sea rentable se debe generar sobre las 65 sacas de arroz por hectárea.



Otros agricultores prefirieron no opinar públicamente, pero mostraron su malestar por el bajo precio fijado. En los últimos dos años han sido contantes las protestas por los bajos precios que se paga al productor.