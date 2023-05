3 asambleístas dejan el PSC y ya no tiene el mínimo para ser bancada

Javier Ortíz, Elina Narváez y Karen Noblecilla dejan el Partido Social Cristiano (PSC). Fotos: Flickr

Roger Vélez

Karen Noblecilla se covirtió este jueves, 4 de mayo del 2023, en la tercera asambleísta que abandona la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) en menos de dos semanas, detrás de Elina Narváez y Javier Ortiz.

De esta manera el PSC podría desaparecer como bancada del hemiciclo ya que el mínimo para ser considerado como tal es de 14. El partido apelará a que contó con 18 curules al arrancar el actual periodo Legislativo.

Noblecilla notificó su decisión al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), en medio del juicio político que impulsa el PSC y el bloque correísta de Unes en contra del jefe de Estado, Guillermo Lasso.

La legisladora atribuyó su decisión al “manejo del bloque” y a la “vulneración de su derecho de expresar su pensamiento libremente” sobre esta causa.

“Sobre el juicio político que se sigue al señor Presidente de la República, en uso de mis derechos constitucionales, de opinar y expresar mi pensamiento libremente manifesté mi desacuerdo desde un inicio, sobre la forma cómo se planteó y fundamentó el mismo”, argumentó.

Noblecilla se convirtió en asambleísta principal desde hace más de un año, tras la renuncia de Carlos Falquez Batallas, quien participó en las elecciones seccionales de febrero pasado. Ella también dimitió a la segunda vicepresidencia del PSC en Santa Rosa, provincia de El Oro.

La legisladora Noblecilla salió de la bancada del PSC, un día después de que esta organización política expulsó a Elina Narváez, después de que ella se defiliara al partido.

Narváez aseguró este jueves que su intención no era dejar la bancada, y se lamentó de que nadie hablara con ella o le consultara antes de expulsarle.

“¿Por qué tanto escándalo porque yo me desafilie? ¿Porque estamos a puertas de un juicio político? Si no hubiera un juicio político, no hubiera pasado nada”, sostuvo.

Narváez aseguró que en la bancada hay “prepotencia” y “falta de comunicación”, y mencionó que entre cuatro o cinco asambleístas se negaron a firmar un comunicado de respaldo al juicio político. El primero en dejar el PSC fue el asambleísta Javier Ortiz, el 20 de abril pasado.

El coordinador del PSC, Esteban Torres, responsabilizó al Gobierno de promover una “compra de asambleístas”, lo que fue rechazado por el oficialismo. Los tres legisladores aseguraron que actuarán de manera independiente.

