Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de noviembre de 2026

Los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil presentarán sus propuestas este domingo 22 de noviembre de 2026, durante los debates obligatorios que organiza el Consejo Nacional Electoral (CNE). Los encuentros permitirán conocer las posiciones de los aspirantes sobre temas como seguridad, servicios públicos, desarrollo económico y administración de los recursos públicos, a una semana de las elecciones seccionales del 29 de noviembre.

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Los ciudadanos podrán seguir las transmisiones a través de YouTube. En Quito, el CNE organizó dos franjas horarias para distribuir a los 10 candidatos calificados en dos grupos de cinco. El primer debate comenzará a las 19:00 y el segundo continuará desde las 20:35. En Guayaquil, los ocho aspirantes participarán en un solo encuentro, previsto para las 20:00.

Horarios, candidatos y orden de participación en debates de Quito y Guayaquil

El debate por la Alcaldía de Quito tendrá dos bloques. El sorteo público que realizó la Junta Provincial Electoral de Pichincha el viernes 13 de noviembre, ante un notario, determinó la ubicación de los candidatos en el set y el orden de sus intervenciones.

Estos son los horarios y participantes:

Primera franja: de 19:00 a 20:30

Cinco candidatos abrirán la jornada de debate:

Harold Burbano, de Acción Democrática Nacional (ADN), lista 7. Pabel Muñoz, de Alianza Ciudadana, listas 2-17-70. César Díaz, de Pueblo Igualdad y Democracia (PID) y Partido Sociedad Patriótica (PSP). Carla Larrea, del movimiento Creando Oportunidades (CREO), lista 21. Wilson Merino, del movimiento Imparables, lista 79.

El sorteo también definió el orden de respuestas para el primer eje temático. Harold Burbano abrirá las intervenciones. Después participarán Wilson Merino, Pabel Muñoz, Carla Larrea y César Díaz.

Segunda franja: de 20:35 a 22:05

El segundo grupo estará integrado por los otros cinco aspirantes a la Alcaldía de Quito:

Jorge Yunda, del partido Avanza, lista 8. Galo Almeida, del movimiento Centro Democrático (CD), lista 1. Linda Romero, del Partido Social Cristiano (PSC), lista 6. Bernardo Jijón, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), lista 3. Paúl Desamblanc, del movimiento Futuro 20.

En Guayaquil, el debate comenzará a las 20:00 y reunirá a los ocho candidatos a la Alcaldía en una sola franja. El encuentro también tendrá transmisión por YouTube.

Los participantes serán:

Andrés Roche , del Partido Social Cristiano (PSC).

, del Partido Social Cristiano (PSC). Cynthia Viteri , de Acción Democrática Nacional (ADN).

, de Acción Democrática Nacional (ADN). Fiorella Ycaza , del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).

, del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Mónica Luzárraga , de la alianza Despierta.

, de la alianza Despierta. Susana Santistevan , del movimiento CREO.

, del movimiento CREO. Antonio García , de Sociedad Patriótica.

, de Sociedad Patriótica. Pedro Medina , de la alianza Mano Firme.

, de la alianza Mano Firme. Héctor Baldeón, del movimiento Avanza.

¿Qué temas abordarán y cómo funcionará la dinámica de los debates?

Los candidatos deberán desarrollar sus propuestas alrededor de cuatro ejes temáticos que estableció el Comité Nacional de Debates. Estos son los asuntos que guiarán los encuentros:

Desarrollo territorial, servicios públicos y riesgos. Seguridad ciudadana y convivencia. Integridad y buen uso de los recursos públicos. Desarrollo económico local y oportunidades.

El CNE aplicará una metodología mixta para formular las preguntas. El mecanismo cambiará según el eje temático que se aborde durante la transmisión.

En los ejes 1 y 4, los propios candidatos formularán las preguntas a sus contendores. Cada participante tendrá 15 segundos para plantear una interrogante y 60 segundos para responderla. El formato también contempla una interpelación de 15 segundos y una respuesta de 30 segundos.

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En cambio, para los ejes 2 y 3, los integrantes del Comité Nacional de Debates elaboraron las preguntas. Los moderadores las leerán en vivo durante los encuentros.

Los debates de Quito y Guayaquil forman parte de la última jornada de careos que organiza el organismo electoral a escala nacional. Ese mismo domingo, el CNE también realizará los encuentros de los candidatos a las prefecturas de Cotopaxi y Manabí, así como de los aspirantes a las alcaldías de El Carmen, Chone, Ibarra, Babahoyo y Latacunga.

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Los encuentros se desarrollarán siete días antes de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Los ciudadanos tendrán así una oportunidad para escuchar las propuestas de quienes buscan llegar a los gobiernos municipales y comparar sus planteamientos sobre los principales asuntos de sus ciudades.

Debates por las Alcaldías de Quito y Guayaquil preguntas y respuestas

❓ ¿Cuándo y a qué hora son los debates de los candidatos a las alcaldías de Quito y Guayaquil? Los debates se realizarán este domingo 22 de noviembre de 2026. El encuentro de Quito tendrá dos franjas: de 19:00 a 20:30 y de 20:35 a 22:05. El de Guayaquil comenzará a las 20:00.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza estos encuentros obligatorios a una semana de las elecciones seccionales del 29 de noviembre. ❓ ¿Qué candidatos participarán en el debate por la Alcaldía de Quito? Participarán 10 candidatos: Harold Burbano, Pabel Muñoz, César Díaz, Carla Larrea, Wilson Merino, Jorge Yunda, Galo Almeida, Linda Romero, Bernardo Jijón y Paúl Desamblanc.

El CNE dividió a los aspirantes en dos grupos de cinco. El primero debatirá desde las 19:00 y el segundo desde las 20:35. ❓ ¿Quiénes participarán en el debate por la Alcaldía de Guayaquil? Los ocho candidatos son Andrés Roche, Cynthia Viteri, Fiorella Ycaza, Mónica Luzárraga, Susana Santistevan, Antonio García, Pedro Medina y Héctor Baldeón.

A diferencia de Quito, Guayaquil tendrá una sola franja de debate, programada para las 20:00 del domingo 22 de noviembre. ❓ ¿Dónde se pueden ver los debates electorales de Quito y Guayaquil? Las transmisiones de ambos debates se podrán seguir a través de YouTube.

El CNE programó los encuentros como parte de la última jornada de debates electorales a escala nacional, que también incluye candidaturas a prefecturas y alcaldías de otras ciudades. ❓ ¿Qué temas se tratarán en los debates de los candidatos a las alcaldías? Los cuatro ejes son desarrollo territorial, servicios públicos y riesgos; seguridad ciudadana y convivencia; integridad y buen uso de los recursos públicos; y desarrollo económico local y oportunidades.

La metodología contempla preguntas formuladas por los candidatos en los ejes 1 y 4, con 15 segundos para preguntar y 60 para responder. En los ejes 2 y 3, el Comité Nacional de Debates elaboró las preguntas, que se leerán en vivo.

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