Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de noviembre de 2026

Los 10 candidatos a la Prefectura de Pichincha participaron en el debate electoral obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) la noche de este viernes 20 de noviembre de 2026.

El encuentro se desarrolló en dos bloques, previo a las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.

Los aspirantes expusieron sus propuestas sobre vialidad, seguridad, riego y protección ambiental.

También hubo cuestionamientos al correísmo, al Gobierno central y a la gestión de exministros.

Ubidia y Tonello protagonizaron los primeros cruces

El primer bloque estuvo integrado por Alonso Moreno, del PID; Carla Cevallos, de Avanza; Mishelle Calvache, de CREO; Giovanna Ubidia, de ADN; y Alexandro Tonello, de Alianza Ciudadana.

Durante las interpelaciones, Ubidia y Tonello protagonizaron uno de los principales enfrentamientos de la jornada. Ambos cuestionaron el papel de las fuerzas políticas en la administración provincial.

Ubidia, en su mensaje final, afirmó que la Prefectura no puede continuar “secuestrada por el correísmo”.

Tonello respondió con una crítica al Gobierno central. Cuestionó que una administración que no ha logrado resolver los problemas de electricidad del país pretenda construir vías en Pichincha.

Seguridad vial y manejo de recursos, entre los temas abordados

La primera pregunta de la periodista moderadora, Johanna Cañizares, estuvo relacionada con las acciones para mejorar la vía Calacalí-La Independencia.

Giovanna Ubidia planteó la instalación de policías e iluminación en la carretera. Mishelle Calvache, en cambio, habló de paraderos seguros y presencia militar.

Otro tema fue el manejo de los recursos públicos y cómo garantizar su distribución entre los cantones sin interferencias políticas.

Alonso Moreno ofreció una administración sin corrupción. Mishelle Calvache planteó transparentar los ingresos por peajes, los contratistas y el uso de los recursos.

Carla Cevallos ofreció transparencia. Giovanna Ubidia propuso coordinar acciones con los gobiernos locales y el Gobierno central, mientras que Alexandro Tonello aseguró que las obras no responderán a intereses políticos.

Jorge Pinto destacó en el segundo bloque

El segundo grupo estuvo conformado por Gema Ormaza, del PSC; Juan Zapata, de Imparables; Guillermo Churuchumbi, de Pachakutik; Wilmer Morales, de Futuro 20; y Jorge Pinto, de Sociedad Patriótica.

Este bloque estuvo dedicado principalmente a las obras para la provincia. Jorge Pinto mostró seguridad en sus intervenciones y destacó su candidatura por la Lista 3.

El aspirante prometió vías para que Pichincha no se paralice. En contraste, Gema Ormaza tuvo intervenciones menos contundentes.

Guillermo Churuchumbi cuestionó a Jorge Pinto por su pasado político con CREO y a Juan Zapata por haber sido ministro durante el Gobierno de Guillermo Lasso.

Chocó Andino, riego y vialidad estuvieron entre las propuestas

La periodista planteó a los candidatos cómo proteger el Chocó Andino frente a la minería ilegal.

Gema Ormaza habló de trabajar con el Gobierno central para implementar medidas de seguridad. Jorge Pinto propuso reactivar la zona mediante capital semilla para evitar que sus habitantes recurran a la minería ilegal.

Juan Zapata señaló la necesidad de enfrentar las estructuras delictivas y coordinar con las entidades competentes. Guillermo Churuchumbi planteó organizar a los diferentes actores para defender el territorio, mientras que Wilmer Morales propuso emprendimientos e impulso al turismo.

En cuanto a los planes de riego y las obras de vialidad, Guillermo Churuchumbi planteó desarrollar proyectos participativos. Gema Ormaza habló de tecnología y fiscalización de los procesos.

Juan Zapata señaló la importancia de ejecutar los presupuestos con personal técnico. Wilmer Morales propuso implementar proyectos integrales.

El tiempo limitó la exposición de las propuestas

El formato del debate condicionó las intervenciones de los aspirantes. Cada candidato tuvo un minuto para responder y 15 segundos para interpelar.

En varios momentos, los participantes no alcanzaron a formular sus preguntas. Tampoco hubo espacio suficiente para profundizar en sus planteamientos.

La jornada concluyó con los mensajes finales de los candidatos del segundo bloque. Las interpelaciones políticas marcaron buena parte del encuentro, mientras las propuestas quedaron condicionadas por el tiempo disponible.