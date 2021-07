TC Televisión sobre programa de La Posta: ‘Se cometió un exceso contra Leonidas Iza’

Jorge González (I)

TC Televisión ofreció disculpas a la ciudadanía por el contenido en el primer programa de ‘La Posta XXX’, que se transmitió la noche del domingo 4 de julio del 2021. Lo hizo su gerente Rafael Cuesta, la noche de ayer, 5 de julio.

En dicho programa hubo comentarios en contra del presidente de la Conaie, Leonidas Iza. Ello generó diversas críticas de varios sectores e, incluso, el presidente Guillermo Lasso reaccionó y dijo que la libertad de expresión va de la mano con la responsabilidad.

Desde el inicio, nuestro compromiso ha sido escuchar y dialogar con todos en el marco del respeto. Vamos a continuar el trabajo de este gobierno bajo esa visión y en línea con los valores del Ecuador del Encuentro. https://t.co/2Ty4nJZDr9 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) July 5, 2021

“Anoche (domingo), en el primer programa de La Posta XXX, programa con un formato polémico, muy frontal y sin censura, se cometió un exceso en contra del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, sí, fue un exceso en el uso de la libertad de expresión porque se lesionó su imagen personal”, dijo Cuesta.

Agregó que al dirigente no se le cuestionó por lo que ha hecho, sino por lo que es. “Y eso está mal. Por esa razón, como representante de TC Televisión ofrezco disculpas públicas y sinceras a Leonidas Iza, a su familia y al indigenismo ecuatoriano. No debió suceder y se harán los cambios necesarios”, especificó.

Cuesta, además, indicó que el periodismo de La Posta “es irreverente” y viene de una “generación que -a veces- no es comprendida”. “Y aún, cuando sus creadores son periodistas inteligentes y lo suficientemente creativos, no están exentos de cometer errores como el de anoche. También es importante decir que el Gobierno no tiene vela en este entierro”, argumentó.

En ese sentido, dijo que el Primer Mandatario ha sido sumamente respetuoso con las decisiones que se toman en la televisora. “Él no utiliza este medio a su antojo. Sin embargo, hay quienes opinan que su Gobierno se ha visto afectado por este hecho, eso es injusto y por eso hacemos la aclaración”.

Cuesta, en una entrevista con este Diario, dijo el 5 de julio que el canal maneja de forma independiente su línea editorial. “No hay ninguna injerencia del Gobierno en cuanto al contenido, tanto así que ahora tenemos un problema por el asunto de La Posta”.

Señaló que el contenido expuesto en contra de Leonidas Iza, no representaba la línea editorial del canal. “Nosotros creemos en la autorregulación y lo que sucedió anoche no debió suceder”.