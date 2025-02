La conformación de la nueva Asamblea Nacional en Ecuador presenta un panorama político singular, por lo que las alianzas serán decisivas. Las dos principales fuerzas, la Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN), se encuentran en una situación de equilibrio sin alcanzar la mayoría absoluta de 77 votos.

Con 66 (ADN) y 67 (RC) curules hasta este 12 de febrero de 2025, ambas organizaciones requieren de alianzas con otras bancadas para poder gobernar.

Según analistas, esta es la primera vez que dos fuerzas políticas dominan el Legislativo sin contar con una mayoría absoluta, generando un entorno de negociaciones obligadas.

El reto estará en la construcción de acuerdos con otros movimientos, como el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik para viabilizar la aprobación de leyes y procesos de fiscalización.

Alianzas obligadas para la gobernabilidad en la Asamblea Nacional

Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, enfatizó que “son obligatorias las alianzas en las bancadas dado que ninguna organización política por sí sola logrará hacer una mayoría”. Tanto ADN como RC deben buscar al menos 10 votos adicionales para alcanzar los 77 necesarios para la aprobación de leyes.

“Tendrán que buscar apoyo en el PSC, Pachakutik y en movimientos locales. Entiendo que ADN está próxima a sumar una curul con la de Stiven Ordóñez de El Oro, pero aún faltarán votos. Va a ser un tema de menudeo, no creo que las organizaciones comiencen a migrar de manera concreta, sino que habrá una suerte de visión estratégica”, afirmó Celi.

Sobre la mayoría calificada de 101 votos necesaria para la fiscalización, Celi advirtió que las organizaciones anulan las posibilidades de lograr esta mayoría, por lo que el control político podría verse limitado. Esto podría cambiar con una enmienda constitucional, pero es difícil prever cómo se desarrollará el escenario, indica Celi.

Celi también mencionó que hay dos alternativas: o la Asamblea se bloquea y no funciona porque no operan los votos de estos 17 o 18 legisladores, o se logra un consenso entre el oficialismo y la oposición. Si estos votos no se activan, Pachakutik y el PSC no alcanzarán los 77 votos requeridos para aprobar leyes.

Para Celi el panorama aún no está definido. Existen impugnaciones contra dos legisladores de ADN por supuestamente haber otorgado cocinas de inducción, lo que podría derivar en la pérdida de sus derechos políticos. De ser así, sus suplentes asumirían y podría haber movimientos internos. Lo mismo podría ocurrir en la RC, explicó Celi.

Los desafíos de la Asamblea Nacional

El analista político Pablo Rosales considera que la fragmentación legislativa podría derivar en una Asamblea con dificultades para alcanzar consensos. “Este escenario abre la posibilidad de que las decisiones se tomen con acuerdos puntuales en temas específicos, en lugar de bloques definidos”, mencionó.

Rosales resaltó que el rol del PSC y Pachakutik será clave en la configuración del poder dentro del Legislativo.

“El Partido Social Cristiano ha demostrado en el pasado su capacidad de negociar con distintos sectores. Mientras que Pachakutik tiene una posición más fragmentada“, indicó Rosales.

El analista también advirtió sobre el posible debilitamiento de las bancadas. Según Rosales, el transfuguismo podría convertirse en una constante si las fuerzas políticas no logran mantenerse. Si los legisladores perciben que sus intereses no están representados, podría haber movimientos entre bloques, lo que cambiaría el panorama político dentro de la Asamblea, concluyó Rosales.