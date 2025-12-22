El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará a Ecuador la noche de este lunes 22 de diciembre de 2025 para cumplir, el martes 23, una agenda oficial de alto nivel que incluye reuniones con el presidente Daniel Noboa, ministros de Estado y representantes del sector empresarial.

Según la agenda difundida por el equipo de Kast, la reunión bilateral con Noboa se realizará a las 11:00 en el Palacio de Carondelet, en el Centro Histórico de Quito. El encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y marcará el primer acercamiento formal entre ambos mandatarios tras la victoria electoral de Kast.

Reunión en Carondelet y almuerzo oficial

Luego del encuentro presidencial, entre las 12:00 y 13:30, Kast participará en un almuerzo de trabajo en la sede del Ejecutivo, al que asistirán ministros del Gobierno ecuatoriano. En este espacio se prevé abordar temas de interés común para ambos países.

Media hora después, a las 14:00, el mandatario chileno mantendrá una reunión con empresarios ecuatorianos durante un almuerzo en el hotel Swissôtel, uno de los puntos clave de su agenda económica en el país.

Rueda de prensa y cierre de la visita

La visita oficial concluirá a las 15:30, con una rueda de prensa en el mismo hotel, donde Kast ofrecerá declaraciones sobre los resultados de su visita y los ejes tratados durante su estadía en Ecuador.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, confirmó que el contacto entre ambos presidentes se dio el mismo día de la victoria electoral de Kast, el pasado 14 de diciembre. En esa fecha, el mandatario chileno llamó a Noboa para coordinar esta visita oficial.

Seguridad y comercio, en el centro del diálogo

De acuerdo con la Cancillería, entre los temas prioritarios de la agenda figuran la lucha contra el crimen organizado transnacional. Así como, temas de seguridad, movilidad humana y asuntos comerciales, detalló la Agencias EFE.

Este es el segundo viaje internacional de Kast desde su triunfo en las urnas. Representa una señal de acercamiento político y estratégico con aliados de la región. Noboa fue uno de los primeros presidentes en felicitarlo y aseguró que su elección abre “una nueva etapa para Chile y para la región”.

Con información de EFE

José Antonio Kast

