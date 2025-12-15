El ultraderechista José Antonio Kast ganó el domingo, 14 de diciembre de 2025, con contundencia el segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Se convierte en el primer defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en alcanzar el poder tras el retorno de la democracia al país andino.

Kast agradeció a Dios por su triunfo

Kast obtuvo el 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de la candidata de la coalición de centroizquierda, Jeannette Jara, en unos comicios con voto obligatorio por primera vez en unas presidenciales, en los que el sufragio blanco y nulo aumentó de forma significativa respecto a la primera vuelta.

En su primer discurso como presidente electo, Kast agradeció su triunfo a Dios y pidió “sabiduría y templanza” para el gobierno que iniciará el próximo 11 de marzo de 2025. Afirmó que gobernará “para todos los chilenos” y llamó a la unidad nacional, al tiempo que agradeció el respaldo de la derecha tradicional y de sectores ultraderechistas que se sumaron a su candidatura en la recta final de la campaña.

El líder ultraliberal reiteró su agenda de mano dura contra la migración irregular y la delincuencia, aunque moderó el tono y pidió paciencia para implementar cambios, al advertir que “no se pueden hacer en poco tiempo”.

Jara reconoció la derrota

Por su parte, Jeannette Jara reconoció la derrota y anunció que ejercerá una oposición “propositiva y exigente” para defender los avances sociales y de derechos logrados en los últimos años. La candidata llamó a mantener la unidad de la coalición progresista frente al nuevo escenario político.

La victoria de Kast fue celebrada por líderes de la ultraderecha internacional y por varios presidentes de la región, en un contexto que refuerza el giro político de Sudamérica hacia posiciones conservadoras y radicales. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marcos Rubio, expresó la disposición de Washington a trabajar con el futuro Gobierno chileno.

En contraste, el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió sobre los riesgos de este viraje regional, mientras que el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó la transparencia del proceso electoral y deseó éxito al presidente electo.

Con información de EFE