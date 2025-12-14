Chile celebró este domingo un balotaje que enfrentó a dos proyectos políticos completamente opuestos: la oficialista Jeannette Jara por el Partido Comunista y José Antonio Kast por el Partido Republicano. Ambos buscan suceder a Gabriel Boric, quien concluirá su mandato el 11 de marzo de 2026.

Más noticias

Más de 15,7 millones de votantes estuvieron llamados a decidir quién sucederá al actual mandatario, en una jornada que transcurrió con normalidad, de acuerdo a lo destacado por las autoridades electorales.

Con el 4,46% escrutado, el candidato republicano José Antonio Kast se impone con el 59,83% de los votos, frente al 40,17% de la aspirante oficialista Jeannette Jara.

El voto fue obligatorio para los ciudadanos habilitados, quienes debían acudir a las urnas bajo sanción económica si no presentaban una excusa formal.

Primer pinochetista en llegar a la Presidencia en democracia

Kast será el primer dirigente identificado con el pinochetismo en llegar a La Moneda en democracia y recibirá la banda presidencial el próximo 11 de marzo de manos de Boric, su rival en las elecciones de 2021, en las que perdió por amplio margen.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

El primer y único derechista en llegar al poder hasta ahora, desde el retorno a la democracia, ha sido el fallecido Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que votó en contra de la permanencia del dictador.

“Mismas convicciones, pero otras urgencias”

A diferencia de sus intentos pasados por llegar a La Moneda (2017 y 2021), Kast se ha cuidado mucho en esta campaña de no mostrar en público su simpatía por el régimen ni sus posiciones ultraconservadoras en materia de libertades individuales, como el aborto o la píldora del día después, para no espantar el voto femenino y juvenil.

Padre de 9 hijos y ferviente católico, Kast fue presidente de Political Network for Values (PNfV), una red que pregona la defensa de la vida, la familia y el matrimonio en Iberoamérica.

Aunque asegura que sus convicciones “no han cambiado” y que sigue “siendo el mismo”, ha dicho que no se va a centrar en la llamada “batalla cultural”, sino en las “urgencias de los chilenos”, como la delincuencia y la migración irregular.

Su promesa estrella es crear un “Gobierno de emergencia” para aplicar mano dura y solucionar la mayor crisis de seguridad que, a su parecer, vive Chile, pese a que la tasa de homicidios sigue siendo una de las más bajas de la región.

Para ello propone expulsiones masivas de migrantes, mayor despliegue policial, blindaje de la frontera norte con vallas y zanjas y tipificar la migración irregular como un delito.

Desde hace semanas, además, lleva una cuenta atrás con los días que les quedan a los cerca de 340 000 migrantes irregulares que viven en Chile para abandonar voluntariamente el país antes de que asuma el poder.

“Tienen 98 días para salir de Chile”, advirtió en el último debate presidencial.