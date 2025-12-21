José Antonio Kast, presidente electo de Chile, se reunirá con Daniel Noboa en Quito

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La Secretaría General de Gobierno confirmó que el recién electo Presidente de Chile, José Antonio Kast, visitará Ecuador estos días.

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José Antonio Kast llegará a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa

A través de un comunicado de prensa, la entidad chile anunció que el flamante presidente electo viajará a Quito este domingo 21 de diciembre de 2025. La agenda del mandatario incluye una reunión con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, el martes 23 de diciembre.

El encuentro entre Kast y Noboa tendrá como enfoques principales la crisis migratoria, los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países que representan, indicó la Secretaría chilena.

Kast realizará una visita similar a Perú en Enero, donde planea reunirse con el mandatario de ese país. José Jeri, presidente del país del sur, estuvo en Ecuador durante la segunda semana de diciembre.

El Presidente electo de Chile se mostró a favor de Daniel Noboa en su victoria electoral; lo felicitó cuando ganó las elecciones en abril de 2025.

El contundente triunfo de Daniel Noboa en Ecuador es una señal de esperanza y futuro para ese bravo pueblo. La derrota de Correa, una vez más, un castigo a la izquierda radical y corrupta.

Adelante Ecuador !!

Adelante @DanielNoboaOk pic.twitter.com/K1ekbkwcV7 — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) April 14, 2025

Noboa hizo lo similar con Kast en diciembre: “Se abre una nueva etapa para Chile y para la región. Desde Ecuador reafirmamos nuestra voluntad de profundizar el trabajo en conjunto”, mencionó el Presidente de Ecuador.

Victoria electoral de José Antonio Kast en Chile

La victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, celebradas el 14 de diciembre de 2025, marcó un giro significativo hacia la derecha en el país.

Kast logró el 58% de los votos en la segunda vuelta, derrotando a la candidata de izquierda Jeannette Jara. Se convirtió en el presidente electo más conservador desde el retorno a la democracia en 1990.

En este, su tercer intento por la Presidencia, su campaña se centró en temas de seguridad, control de la migración irregular y la reducción del gasto público. José Antonio Kast asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.