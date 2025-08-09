Este sábado 9 de agosto de 2025, en Alausí, tierra natal de Fernando Villavicencio, sus hijas Amanda y Tamara encabezaron una emotiva jornada de conmemoración por dos años del asesinato.

El acto reunió a amigos, familiares y simpatizantes en un ambiente de recuerdo y homenaje al legado de quien fue candidato presidencial por el movimiento Construye.

La jornada incluyó una concentración inicial seguida de un ritual de pago a la tierra, en sintonía con las raíces ancestrales y el respeto hacia la naturaleza que caracterizaba a Villavicencio.

Luego, los asistentes compartieron una pambamesa comunitaria.

Una misa solemnizó el encuentro, brindando un espacio para la reflexión y el recuerdo en torno a la figura que Villavicencio representó. Posteriormente, un evento cultural cerró la conmemoración, destacando la vigencia de sus ideales y la lucha contra la corrupción, un tema central en su vida como periodista de investigación.

Asesinato de Fernando Villavicencio

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin electoral en Quito, a solo 11 días de las elecciones presidenciales.

Villavicencio, quien también ejerció como periodista, fue alcanzado por varios disparos mientras salía del coliseo de un plantel educativo. El asesinato, perpetrado por personas armadas, interrumpió abruptamente su campaña y sacudió el panorama político del país.

El ataque que conmocionó al país

Villavicencio fue atacado por sicarios mientras saludaba a sus simpatizantes tras un acto político. Las primeras investigaciones llevaron a la captura de varios sospechosos y a la imputación de Carlos Angulo, alias ‘Invisible’, cabecilla de la banda Los Lobos, señalado como autor mediato por coordinar el asesinato desde la cárcel de Cotopaxi.

Otros tres acusados -Erick R., Víctor F. y Alexandra C.- fueron procesados como cómplices. La Fiscalía solicitó condenas de 25 años para ellos, así como una reparación integral de 666 000 dólares a los familiares del excandidato.

Un proceso judicial con sentencias, pero sin verdad completa

Entre 2023 y 2024, las audiencias incorporaron testimonios de cerca de 80 testigos, videos de seguridad, peritajes balísticos y análisis financieros que revelaron movimientos sospechosos.

En julio de 2024, la justicia sentenció a cinco personas, incluidos autores mediatos y cómplices.

Sin embargo, los ejecutores materiales, capturados poco después del crimen, fueron asesinados en prisión dos meses después del magnicidio, lo que complicó la investigación.

La investigación por los autores intelectuales

La Fiscalía mantiene abiertas dos investigaciones previas: una para identificar a los presuntos autores intelectuales y otra sobre posibles omisiones estatales en la seguridad de Villavicencio. En mayo de 2025, se conoció que José S., está incluido en una indagación previa.

Un testigo protegido declaró que Jorge G., habría dado la orden a Ronnie A., con financiamiento de José S. Según el mismo testimonio, Jorge C., habría facilitado las armas a través de Colón Pico, quien recibía visitas de Laura Castillo y Alexandra Chimbo, vinculadas al asesinato.

Investigación política sin resolución

En el plano legislativo, la Asamblea Nacional elaboró dos informes tras ocho meses de investigación. El de mayoría responsabiliza al expresidente Guillermo Lasso por no garantizar la seguridad del candidato, mientras que el de minoría califica el crimen como político.

El informe de mayoría permanece sin debatir desde junio de 2024, pese a reclamos de legisladores para tratarlo antes de la fecha conmemorativa.